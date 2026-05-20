logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STJ abre investigação por uso de IA para fraudar processos

Foram abertos um inquérito policial e um procedimento administrativo
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/05/2026 - 18:41
Brasília
Fachada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou nesta quarta-feira (20) a abertura de uma investigação para apurar o uso de prompts de inteligência artificial para burlar o sistema eletrônico de petições do tribunal.

Por ordem do presidente do STJ, Herman Benjamin, um inquérito policial e um procedimento administrativo interno foram instaurados para apurar tentativas de fraudes, que teriam sido cometidas por advogados e escritórios de advocacia.

A medida foi tomada após técnicos do tribunal identificarem a entrada de petições com prompt injection, mecanismo usado para enganar modelos de IA e favorecer partes durante o andamento eletrônico de um processo.

Os comandos ocultos são inseridos em petições para tentar forçar o sistema de IA a ignorar filtros de seleção que impedem, por exemplo, a admissão de um documento que não contém os requisitos básicos de admissibilidade.

Segundo o STJ, o sistema do tribunal já tem travas contra o uso de prompts e impedem que as ordens sejam executadas pela plataforma que recebe as petições.

Relacionadas
Fachada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
STJ lança curso gratuito sobre equidade racial na Justiça
Fachada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
STJ rejeita uso de inteligência artificial como prova em ação penal
Edição:
Fernando Fraga
STJ inteligência artificial Fraudes prompts Herman Benjamin
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Chapadão do céu - GO. Aplicação de herbicida, fertilizante. Agricultura de precisão. Agro 4.0. Foto: Wenderson Araujo/Trilux
Economia Agronegócio poderá usar linha de crédito do FAT para inovação
qua, 20/05/2026 - 20:05
Táxis no Rio de Janeiro
Economia CMN regulamenta nova linha para motoristas de aplicativos e taxistas
qua, 20/05/2026 - 20:01
Área de plantação de soja próxima ao município de Brasnorte, noroeste de Mato Grosso. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Economia Fazenda estuda Fundo Garantidor para dívidas rurais
qua, 20/05/2026 - 19:54
De acordo com a lei, é da competência da Controladoria-Geral da União (CGU) a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos
Política CGU lança rede para fortalecer cooperação entre instituições públicas
qua, 20/05/2026 - 19:12
Ato da USP pede melhores condições para universidades
Educação Em ato na capital paulista, estudantes criticam políticas educacionais
qua, 20/05/2026 - 19:04
dólar
Economia Dólar cai para R$ 5 e bolsa sobe com alívio no Oriente Médio
qua, 20/05/2026 - 19:00
Ver mais seta para baixo