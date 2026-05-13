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Justiça

TSE faz novos testes de segurança na urna eletrônica

Sigilo do voto é a principal preocupação
Agência Brasil
Publicado em 13/05/2026 - 12:21
Brasília
TSE - Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica
© Antonio Augusto/Ascom/TSE

Especialistas em tecnologia da informação retornaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira (13) para fazer o teste de confirmação das propostas que sugeriram em dezembro para aprimorar a segurança da urna eletrônica

Até a próxima sexta-feira (15), os pesquisadores realizarão novos testes em busca de possíveis vulnerabilidades nos equipamentos

A primeira fase de teste ocorreu entre os dias 1º e 5 de dezembro. De acordo com o TSE, os especialistas não encontraram inconsistências relevantes e garantiram que a segurança do sistema de votação continua íntegra. Ainda assim, foram feitas diversas sugestões para aprimorar o sistema eletrônico de votação. 

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Os investigadores agora vão validar se as propostas foram de fato implementadas pela Justiça Eleitoral. Uma das principais preocupações, por exemplo, é reforçar a integridade e o sigilo do voto. 

O primeiro turno das eleições de 2026 será em 4 de outubro. O segundo turno está previsto para 25 de outubro. 

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Edição:
Fernando Fraga
eleições 2026 TSE Urna Eletrônica Sigilo do Voto segurança da urna eletrônica
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