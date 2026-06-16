logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

AGU garante posse de servidora exonerada do Itamaraty por banca racial

Comissão alegou que candidata tinha características incompatíveis
Agência Brasil
Publicado em 15/06/2026 - 22:10
Brasília
AGU garante posse de candidata aprovada em concurso do Itamaraty
© Emanuelle Sena/AscomAGU

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta segunda-feira (15) que assinou um acordo para garantir a posse da candidata Flávia Henriques Goes de Medeiros (ao centro da foto) no cargo de oficial da chancelaria do Ministério das Relações Exteriores (MRE). 

Flávia Medeiros foi aprovada nas provas escritas, mas foi barrada pela comissão de heteroidentificação concurso para concorrer às vagas destinadas ao sistema de cotas raciais. Segundo a banca, a candidata "tem pele clara, traços finos e cabelos lisos”, com características incompatíveis para as vagas. 

O acordo ainda precisa ser homologado pela Justiça e pretende encerrar a disputa judicial envolvendo a decisão da comissão do certame do Itamaraty de 2024, promovido pelo Cebraspe. 

Após ser barrada, a candidata recorreu à Justiça e conseguiu uma liminar, na primeira instância, para tomar posse. Contudo, a decisão foi derrubada pela segunda instância e ela foi exonerada do cargo. 

Pelo acordo de hoje, Flávia será nomeada para o cargo. Em contrapartida, ela aceitou renunciar a eventuais indenizações, salários e outros benefícios anteriores à nova nomeação

Ao assinar o acordo, o advogado-geral da União, Jorge Messias, defendeu uma “profunda reflexão” sobre o papel das bancas de heteroidentificação. 

“Ficará este legado para que injustiças não ocorram mais. O Estado não pode ter compromisso com o erro”, afirmou. 

Relacionadas
Entrada dos candidatos para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro(UERJ), na zona norte do Rio.
Uerj terá observatório para monitorar política de cotas 
Vista da fachada do Hospital Albert Einstein em São Paulo
MPF aciona Hospital Albert Einstein por descumprir cotas em residência
Brasília (DF), 09/04/2026 - Sessão do STF para analisar regras de eleição de governador e vice do Rio de Janeiro. Foto: TV Justiça/Youtube
STF derruba lei de SC que proibiu cotas raciais nas universidades
Edição:
Carolina Pimentel
Itamaraty cota racial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Saudi Arabia v Uruguay - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 15, 2026 Uruguay's Brian Rodriguez in action with Saudi Arabia's Nawaf Bu Washl IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro
Esportes Uruguai arranca 1 a 1 com Arábia Saudita em estreia do Grupo H da Copa
seg, 15/06/2026 - 23:11
AGU garante posse de candidata aprovada em concurso do Itamaraty
Justiça AGU garante posse de servidora exonerada do Itamaraty por banca racial
seg, 15/06/2026 - 22:10
Logo da Agência Brasil
Geral Rio tem chuva forte, alagamentos e deslizamentos de terra
seg, 15/06/2026 - 21:25
Crianças se refrescam no bairro de São Cristóvão, para amenizar, a onda de calor que atinge o clima no Rio de Janeiro.
Meio Ambiente Quase metade das crianças do mundo está exposta a riscos climáticos
seg, 15/06/2026 - 21:03
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 15, 2026 Brazil's Lucas Paqueta during training IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto
Esportes Seleção brasileira se reapresenta e faz 1º treino para encarar Haiti
seg, 15/06/2026 - 20:29
Rio d Janeiro (RJ), 14/06/2026 - Carros queimados atingidos após queda de helicóptero. Foto: CBMRJ/Divulgação
Geral Anac investiga se helicóptero que colidiu fazia transporte clandestino
seg, 15/06/2026 - 19:57
Ver mais seta para baixo