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Justiça

Anvisa e Receita Federal apreendem 25 mil cigarros eletrônico

Operação apreendeu ainda 107 maços de cigarros contrabandeados
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/06/2026 - 11:45
Brasília
Brasília - DF - 24/06/2026 - Anvisa e Receita Federal deflagram ação contra o comércio de cigarros eletrônicos. Foto Anvisa
© Foto Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Receita Federal apreenderam mais de 25 mil cigarros eletrônicos, produto proibido no Brasil.

A Operação Rede de Fumaça, deflagrada esta semana, apreendeu ainda 107 mil maços de cigarros convencionais contrabandeados.

Em nota, a Anvisa informou que o objetivo da operação é reduzir a oferta de produtos proibidos no mercado nacional e proteger a saúde pública.

“A agência reitera que os dispositivos eletrônicos para fumar (DEF), popularmente conhecidos como cigarros eletrônicos, representam um grave risco à saúde da população”. 

“A preocupação é especialmente elevada em relação ao público jovem, que tem sido apontado como o principal alvo de fabricantes, importadores e distribuidores desse tipo de produto. É importante lembrar que a comercialização de DEF no Brasil é proibida pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 855/2024”, completou o comunicado.

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Ainda segundo a Anvisa, pesquisas recentes apontam que o cigarro eletrônico pode ser a porta de entrada para o tabagismo.

“A iniciação ao uso de produtos de tabaco convencionais, a partir do uso de cigarros eletrônicos, tem sido objeto de diversos estudos, principalmente em relação a crianças e adolescentes”.

Segundo a agência, estudos mostram que há mais chances de usuários de cigarro eletrônico migrarem para o cigarro convencional, quando comparados a não usuários de DEF.

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Edição:
Denise Griesinger
cigarro eletrônico Anvisa DEF Fumo Tabagismo Receita Federal
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