logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Condenação de ex-capitão da Marinha é mantida pela Justiça fluminense

Ele foi condenado por matar pais do ex-namorado
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/06/2026 - 12:07
Rio de Janeiro
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. FOTO: TJRJ
© Divulgação/TJRJ

A desembargadora Maria Sandra Kayat Direito, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), negou provimento ao recurso da defesa do oficial da Marinha, Cristiano da Silva Lacerda.

A magistrada manteve a condenação pelos homicídios qualificados de Geraldo Pereira Coelho e Osélia da Silva Coelho, pais de seu ex-namorado, Felipe da Silva Coelho.

Na decisão, foram mantidas a perda do cargo público de capitão da Marinha e a indenização mínima de R$ 200 mil por danos morais aos familiares das vítimas.

Os advogados de defesa queriam anular o julgamento alegando inépcia da denúncia, suposta violação da cadeia de custódia, cerceamento de defesa em razão de alegada amnésia do acusado, nulidade do laudo de insanidade mental e ausência de dolo em razão da ingestão de álcool e medicamentos. Todos os argumentos foram rejeitados.

A desembargadora destacou “que a denúncia atendeu aos requisitos legais e que o exame de insanidade mental concluiu que o réu era plenamente capaz de compreender o caráter ilícito de seus atos, além de ter sido afastada a tese de que a embriaguez ou o uso de medicamentos teriam excluído a responsabilidade penal”.

Ao analisar a dosimetria, Maria Sandra Kayat avaliou a necessidade de reduzir parcialmente a pena aplicada na sentença, afastando uma das circunstâncias judiciais negativas utilizadas para aumentar a pena-base, mas não acolheu a anulação do julgamento. Com isso, a condenação foi recalculada de 80 para 72 anos de reclusão.

“Nesse contexto, a ausência de confissão ou de arrependimento não constitui dado idôneo a justificar a negativação de circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, sob pena de indevida penalização pelo exercício de direito fundamental”.

O crime ocorreu em junho de 2022, no Jardim Botânico, zona sul do Rio, e foi motivado pelo inconformismo do réu com o fim do relacionamento amoroso com Felipe. Por isso, Cristiano matou os dois idosos a facadas para provocar sofrimento ao ex-companheiro.

O Conselho de Sentença reconheceu as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, além da causa de aumento de pena pelo fato de os crimes terem sido praticados contra pessoas idosas.

 

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Oficial da Marinha é condenado a 80 anos de prisão por matar casal
Edição:
Aécio Amado
TJRJ Justiça fluminense
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 09/08/2023 - Movimentação de passageiros e ônibus na Rodoviária do Plano Piloto. Nos dias 8 e 9 de agosto acontece, em Brasília, o 36º Seminário Nacional de Transporte Urbano, em que empresários, entidades de classe, especialistas e representantes de governo debatem as mudanças necessárias no setor. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Tarifa zero pode garantir mais acesso a serviços de saúde, diz estudo
sab, 13/06/2026 - 14:21
Brumadinho (MG), 06/06/2026 - O escritor e pesquisador italiano Stefano Mancuso participa do Seminário Internacional Transmutar, com o tema Transfluências, realizado pelo Instituto Inhotim durante a Semana do Meio Ambiente, em Brumadinho. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Meio Ambiente Urbanismo deve incorporar florestas às cidades, defendem pesquisadores
sab, 13/06/2026 - 14:02
PA via Reuters A general view of the New York New Jersey Stadium in East Rutherford, commonly known as the MetLife Stadium. Picture date: Thursday June 4, 2026.No Use UK. No Use Ireland. No Use Belgium. No Use France. No Use Germany. No Use Japan. No Use China. No Use Norway. No Use Sweden. No Use Denmark. No Use Holland. No Use Australia.
Esportes Brasil deve jogar com tempo bom neste sábado na estreia na Copa
sab, 13/06/2026 - 13:20
Caruaru (PE), 12/06/2025 – Artistas animam o público na festa de São João de Caruaru. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura TV Brasil exibe festas de São João do Nordeste neste sábado
sab, 13/06/2026 - 13:15
Alto Alegre (RR), 10/02/2023 - Vista em sobrevoo do rio Mucajaí, afetado pelo garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Internacional Defesa é desafio da política externa do Brasil, diz assessor de Lula
sab, 13/06/2026 - 12:20
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. FOTO: TJRJ
Justiça Condenação de ex-capitão da Marinha é mantida pela Justiça fluminense
sab, 13/06/2026 - 12:07
Ver mais seta para baixo