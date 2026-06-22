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Justiça

Defesa de Jaques Wagner pede ao STF anulação de buscas da PF

Advogados argumentam que senador não atuou a favor do Master
Agência Brasil
Publicado em 22/06/2026 - 19:59
Brasília
Brasília (DF) 20/06/2024 Senador Jaques Wagner durante coletiva após reunião de líderes no Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
© Lula Marques/ Agência Brasil

A defesa do senador Jaques Wagner (PT-BA) pediu nesta segunda-feira (22) ao Supremo Tribunal Federal (STF) a anulação da busca e apreensão cumprida pela Polícia Federal (PF) contra o parlamentar.

Na semana passada, o senador foi alvo da 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura as fraudes financeiras provocadas pelo Banco Master.

No recurso, a defesa sustenta que o senador "jamais atuou no Congresso para favorecer o Master".

"Prova disso é que a única emenda de sua autoria sobre o tema, apresentada à Medida Provisória 1106/2022, propunha limitar juros e proteger os consumidores, justamente o contrário dos interesses do Banco", disse a defesa.

Sobre os valores em espécie encontrados durante as buscas, o advogado Pablo Domingues afirmou que o dinheiro tem origem lícita e comprovada.

"Parte é proveniente de diárias publicamente declaradas pagas pelo Senado para missões no exterior, e outra parte foi adquirida por meio de operações oficiais junto a instituição financeira, com registro regular. Não há nada a ocultar. O próprio Ministério Público Federal já havia considerado prematura a apreensão desses bens", completou o advogado.

O recurso será analisado pelo ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo.

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Edição:
Carolina Pimentel
Jaques Wagner Banco Master Compliance Zero stf
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