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Justiça

Envolvido em tiroteio na campanha eleitoral de 2022 é preso na Bolívia

Homem estava foragido e foi capturado pela PF e pela polícia boliviana
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/06/2026 - 18:11
São Paulo
São Paulo (SP), 19/06/2026 - FOTO DE ARQUIVO - FICCO/SP viabiliza prisão de investigado por tiroteio durante eleições de 2022. Foto: FICCO/Divulgação
© FICCO/Divulgação

A Polícia Federal informou nesta sexta-feira (19) a prisão de um foragido brasileiro em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, em atuação conjunta com a polícia local.

O homem participou de um tiroteio ocorrido em 2022 na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, durante uma atividade da campanha do então candidato a governador do estado Tarcísio de Freitas.

O alvo foi rastreado pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (Ficco/SP) e seu paradeiro foi informado às autoridades bolivianas. A cidade de Santa Cruz de La Sierra, a mais populosa da Bolívia, tem enfrentado a presença de membros da facção Primeiro Comando da Capital (PCC).

Após investigação da Secretaria de Segurança Pública paulista, foi descartada a hipótese de ataque à campanha eleitoral no tiroteio em Paraisópolis, ocorrido há poucas semanas da eleição de 2022. Na ocasião, um homem de 27 anos foi morto.

A Ficco/SP é composta pela Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais, Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo e Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, atuando de forma integrada no enfrentamento às organizações criminosas.

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Edição:
Sabrina Craide
Polícia Federal foragido Bolívia Tarcísio de Freitas
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