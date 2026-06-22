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Justiça

Julgamento do caso Gritzbach é anulado e terá de recomeçar

Três policiais são acusados pela morte do empresário e delator do PCC
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/06/2026 - 20:18
São Paulo
Guarulhos (SP), 22/06/2026 - Julgamento dos acusados da morte de Vinícius Gritzbach começa hoje, em Guarulhos, o julgamento dos três policiais militares acusados de matar Vinícius Gritbach, delator do PCC. Ele foi morto a tiros no aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024. O júri começa hoje e deve seguir até sexta-feira, no Fórum da Comarca de Guarulhos. Movimento na frente do Fórum. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O júri responsável pelo julgamento de três policiais militares acusados de participação na morte do empresário Vinícius Gritzbach foi anulado nesta segunda-feira (22). A defesa dos réus abandonou o plenário após desentendimento com o promotor, e, com isso, houve a dissolução do conselho de sentença. 

A medida força a realização de um novo julgamento, que ainda não tem data definida.

Gritzbach era réu por homicídio e acusado de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro para a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Antes de ser assassinado, em 2024, ele havia assinado uma delação premiada com o Ministério Público, entregando nomes de pessoas ligadas ao PCC e também acusando policiais de corrupção.

A execução do empresário ocorreu em 8 de novembro de 2024 no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Na tarde de hoje, foram ouvidas sete testemunhas da acusação, mas com o aceite do pedido de invalidação feito pela defesa, esses depoimentos terão de ser refeitos. 

A previsão inicial era de cinco dias de julgamento, com 21 testemunhas ouvidas, das quais nove de acusação.

Serão julgados o tenente Fernando Genauro da Silva, o cabo Denis Antônio Martins e o soldado Ruan Silva Rodrigues, que estão presos. 

Além do envolvimento na execução de Gritzbach, eles são acusados pela morte do motorista de aplicativo Celso Novais, que passava pelo local no momento dos tiros, e pelo ferimento de duas pessoas, atingidas por estilhaços dos disparos.

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