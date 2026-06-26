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Justiça

Mendonça vai comandar apuração sobre dinheiro de Vorcaro em Dark Horse

Inicialmente, caso no STF estava com o ministro Alexandre de Moraes
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/06/2026 - 15:50
Brasília
29/05/2023 - Brasília - Sessão plenária do STF. 08/03/2023 Ministro André Mendonça durante sessão plenária do STF. Foto: Nelson Jr./SCO/STF
© Nelson Jr./SCO/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, decidiu que o ministro André Mendonça será o relator de pedido para apurar os pagamentos do banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse, a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mendonça também é relator do caso Master na Corte.

O caso chegou ao Supremo após o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) solicitar a investigação sobre o pedido de dinheiro feito a Vorcaro pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, para o custeio da produção.

Entenda a movimentação

Lindbergh enviou o pedido de investigação ao ministro Alexandre de Moraes, por entender que há ligação entre o financiamento do filme e as condutas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro para fomentar o tarifaço contra o Brasil. Eduardo é apontado como um dos produtores-executivos do filme. 

Moraes é o relator do caso que envolve Eduardo, que, na semana passada, foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo.

Contudo, Moraes pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), e o órgão entendeu que o caso deve ser enviado a Mendonça, por envolver Vorcaro.

Coube ao presidente do STF dar palavra final e fixar que Mendonça será o relator do caso.

Dark Horse

O filme que retrata a vida política de Bolsonaro ganhou destaque após o site The Intercept revelar que Flávio Bolsonaro pediu dinheiro a Vorcaro para financiar as gravações.

Após a divulgação da conversa entre Flávio e Vorcaro, ocorrida em novembro do ano passado, o senador negou ter combinado qualquer vantagem indevida com o banqueiro e disse que os recursos eram privados. 

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Edição:
Amanda Cieglinski
Dark Horse Flávio Bolsonaro Eduardo Bolsonaro stf Alexandre de Moraes Edson Fachin André Mendonça Banco Master Daniel Vorcaro
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