logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Moraes pede parecer da PGR sobre apreensão de arma de Bolsonaro

Para ministro do STF, ex-presidente pode ter cometido falta grave
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/06/2026 - 14:46
Brasília
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu nesta quarta-feira (24) prazo de 48 horas para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar sobre o caso da arma apreendida com um dos seguranças do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão foi tomada um dia após Bolsonaro prestar depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal e confirmar que é proprietário do armamento. Durante a oitiva, o ex-presidente, que está em prisão domiciliar, disse que mora com a esposa, Michelle Bolsonaro, a enteada e sua filha e necessita da arma.

"Tinha três mulheres em casa e eu não podia ficar desarmado”, afirmou ao delegado.

Diante da declaração, Moraes disse que o ex-presidente pode ter cometido uma falta grave no cumprimento da prisão domiciliar. Segundo o ministro, a Lei de Execução Penal (LEP) definiu que constitui falta grave "possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem".

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Para o ministro, é necessário que a PGR avalie se o caso da arma pode ter impacto na renovação da prisão domiciliar de Bolsonaro, cujo prazo de 90 dias será encerrado nesta quinta-feira (25).

Na semana passada, um segurança de Bolsonaro foi parado em uma blitz, em Brasília, com uma arma do ex-presidente. Segundo o militar, o armamento seria levado para conserto.

Ao tomar conhecimento do caso, Moraes cobrou explicações sobre a solicitação do reparo "às vésperas do encerramento do período de 90 dias da domiciliar".

Relacionadas
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Defesa de Bolsonaro pede a Moraes que prorrogue prisão domiciliar
Brazil's former President Jair Bolsonaro stands at his home while under house arrest, amid the final phase of his trial, accused of plotting a coup after his electoral defeat, in Brasilia, Brazil, September 3, 2025. REUTERS/Diego Herculano REFILE - CORRECTING DATE FROM
Bolsonaro presta depoimento à polícia sobre apreensão de arma
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Bolsonaro diz ao STF que não está proibido de manter arma em casa
Edição:
Juliana Andrade
stf Alexandre de Moraes Jair Bolsonaro Arma Golpe de Estado Prisão Domiciliar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
seleção feminina, futebol, amistoso Brasil x Japão 2025
Esportes Mundial Feminino de 2027 será disputado em oito cidades brasileiras
qua, 24/06/2026 - 15:17
Brasília (DF), 24/06/2026 - A exato um ano da Copa do Mundo Feminina, Brasília deu início à contagem regressiva para o evento que promete ser a maior competição da história do futebol feminino. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Esportes Brasília inicia contagem regressiva de 1 ano da Copa do Mundo Feminina
qua, 24/06/2026 - 15:07
Brasília – DF – 14/06/2026 – STM rejeita recurso de Bolsonaro para afastar ministro em julgamento sobre perda de patente. Foto: STM
Justiça STM mantém ministro em julgamento de perda de patente de Bolsonaro
qua, 24/06/2026 - 15:03
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Moraes pede parecer da PGR sobre apreensão de arma de Bolsonaro
qua, 24/06/2026 - 14:46
Tratamento de fissura labiopalatal no Centrinho
Saúde Fissura labiopalatina demanda tratamento precoce e multidisciplinar
qua, 24/06/2026 - 14:44
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça Supremo Tribunal Federal adia julgamento sobre uberização
qua, 24/06/2026 - 14:32
Ver mais seta para baixo