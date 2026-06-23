logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Parecer do MPE é contra suspender divulgação de pesquisa eleitoral

Em maio, Nunes Marques suspendeu publicação de um levantamento
André Richter – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/06/2026 - 21:03
Brasília

O Ministério Público Eleitoral (MPE) enviou nesta segunda-feira (22) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) parecer contrário à decisão individual do ministro Nunes Marques, que suspendeu a divulgação de uma pesquisa de intenção do voto para presidente da República, promovida pela AtlasIntel.

O levamento foi realizado após a divulgação de conversas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com o objetivo de medir o impacto da notícia na intenção de voto dos eleitores.

O parecer foi motivado por um recurso do PL contra a decisão do ministro, que é presidente do TSE.

Na manifestação, o vice-procurador Alexandre Espinosa disse que a interferência da Justiça Eleitoral em pesquisas de intenção de voto deve ser excepcional e somente se houver intervenção indevida na livre formação da opinião dos entrevistados.

Para o vice-procurador, não houve irregularidades nas perguntas feitas aos entrevistados. Espinosa considera natural que institutos de pesquisa procurem questionar os eleitores sobre "temas políticos sensíveis".

"A intervenção da Justiça Eleitoral nas pesquisas eleitorais somente deve ser admitida em situações excepcionais, nas quais fique sobejamente demonstrada uma quebra objetiva do dever de equidistância e imparcialidade no levantamento científico realizado, com evidências concretas que permitam concluir uma indução que represente significativa interferência indevida na livre formação da opinião dos entrevistados", afirmou.

Entenda

No dia 8 de junho, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, suspendeu a divulgação do levantamento e entendeu que a pesquisa induziu as respostas dos eleitores.

A pesquisa foi divulgada no dia 19 de maio e apontou queda de cinco pontos na intenção de voto em Flávio Bolsonaro após o surgimento da conversa do parlamentar com Vorcaro.

O ministro atendeu a um pedido de suspensão feito pelo PL. O partido questionou perguntas relacionadas ao caso Master e disse que também foi apresentado aos eleitores o áudio no qual Flávio aparece pedindo dinheiro a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com a decisão individual de Nunes Marques, a pesquisa não pode permanecer publicada nos canais oficiais da empresa, ser republicada ou impulsionada nas redes sociais.

No dia 9 de junho, o plenário do TSE começou a decidir se a liminar do ministro será referendada, mas um pedido de vista da ministra Estela Aranha interrompeu o julgamento.

A data da retomada do julgamento ainda não foi definida.

Relacionadas
Brasília (DF), 22/06/2023 - Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
TSE julga liminar que suspendeu pesquisa desfavorável a Flávio
Fachada do TSE
TSE adia decisão sobre suspensão de pesquisa de voto para presidente
Edição:
Denise Griesinger
Nunes Marques TSE MPE pesquisa de intenção de voto Daniel Vorcaro Flávio Bolsonaro eleições 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Justiça Parecer do MPE é contra suspender divulgação de pesquisa eleitoral
seg, 22/06/2026 - 21:03
Imagem geral dos torcedores deixando as arquibancadas enquanto um alerta meteorológico é exibido no telão durante o intervalo 22 de junho de 2026 REUTERS/Bernadett Szabo
Esportes Segundo tempo de França x Iraque na Filadélfia é adiado por tempestade
seg, 22/06/2026 - 20:58
Brasília (DF), 22/06/2026 – implementação do novo protocolo de acolhimento e encaminhamento de denúncias de violência digital por meio da central de atendimento à mulher (ligue 180). Arte Ministério das Mulheres
Direitos Humanos Denúncias de violência digital contra mulheres crescem 188% em um ano
seg, 22/06/2026 - 20:23
Guarulhos (SP), 22/06/2026 - Julgamento dos acusados da morte de Vinícius Gritzbach começa hoje, em Guarulhos, o julgamento dos três policiais militares acusados de matar Vinícius Gritbach, delator do PCC. Ele foi morto a tiros no aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024. O júri começa hoje e deve seguir até sexta-feira, no Fórum da Comarca de Guarulhos. Movimento na frente do Fórum. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Julgamento do caso Gritzbach é anulado e terá de recomeçar
seg, 22/06/2026 - 20:18
Brasília (DF) 20/06/2024 Senador Jaques Wagner durante coletiva após reunião de líderes no Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Defesa de Jaques Wagner pede ao STF anulação de buscas da PF
seg, 22/06/2026 - 19:59
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Redução de impostos e equilíbrio fiscal são prioridades, aponta CNI
seg, 22/06/2026 - 19:58
Ver mais seta para baixo