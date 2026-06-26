logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PF conclui que Flávio Bolsonaro cometeu calúnia contra Lula nas redes

Postagem imputou crimes ao presidente no dia que Maduro foi capturado
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/06/2026 - 19:33
Brasília
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) concluiu nesta sexta-feira (26) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cometeu o crime de calúnia contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em postagem nas redes sociais.

A conclusão da PF consta no relatório final do inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para apurar o caso.

A ação se trata da postagem feita por Flávio na rede social X, no dia 3 de janeiro deste ano, quando o ex-presidente da Venezuela Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos. 

Na publicação, o senador declarou: “Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas".

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na avaliação da PF, o senador imputou falsamente ao presidente os crimes citados.

"Fica claro, portanto, que o senador Flavio Bolsonaro, através de sua postagem, imputou falsamente ao presidente Lula o cometimento dos crimes de tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de arma e lavagem de dinheiro, crimes estes expressamente tipificados em nosso ordenamento jurídico", disse a PF.

Após encerrar a investigação, a PF enviou o caso para providências do Supremo. O próximo passo será a remessa para a Procuradoria-Geral da República (PGR).

A Agência Brasil entrou em contato com a assessoria de Flávio Bolsonaro e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestação. 

Relacionadas
Brazil's former President Jair Bolsonaro stands at his home while under house arrest, amid the final phase of his trial, accused of plotting a coup after his electoral defeat, in Brasilia, Brazil, September 3, 2025. REUTERS/Diego Herculano REFILE - CORRECTING DATE FROM
PM relata ao STF falha de sinal da tornozeleira de Bolsonaro
29/05/2023 - Brasília - Sessão plenária do STF. 08/03/2023 Ministro André Mendonça durante sessão plenária do STF. Foto: Nelson Jr./SCO/STF
Mendonça vai comandar apuração sobre dinheiro de Vorcaro em Dark Horse
Rio de Janeiro - A 22ª edição da Parada do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays , Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) leva milhares de pessoas à Praia de Copacabana (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Processos por preconceito contra população LGBTQIAPN+ triplicam
Edição:
Aline Leal
stf Lula Flávio Bolsonaro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Ronald Lima e Larissa Pimenta são bronze no Grand Prix de Judô de Qingdao, em 26/06/2026
Esportes Judô: Brasil fatura dois bronzes em 1º dia de Grand Prix na China
sex, 26/06/2026 - 20:33
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça PF conclui que Flávio Bolsonaro cometeu calúnia contra Lula nas redes
sex, 26/06/2026 - 19:33
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil's Rayan in action with Scotland's Lewis Ferguson IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro
Esportes Rayan destaca papel defensivo do ataque em trabalho de Ancelotti
sex, 26/06/2026 - 19:29
São Paulo (SP), 26/06/2026 - Primeira edição do Conexões Produtivas reuniu empresários, setor produtivo e autoridades em São Paulo e deu início a uma agenda nacional que percorrerá diferentes estados brasileiros Foto: Valdenio Vieira/SEAUD-PR
Economia Painel ajuda empresas a identificar oportunidades de negócios com a UE
sex, 26/06/2026 - 19:10
Atracação de navios no Caís do Porto do Rio de Janeiro, guindaste, container.
Economia Brasil avalia que tarifaço dos EUA foi politizado mirando eleições
sex, 26/06/2026 - 18:58
Superintendência da Receita Federal, em Brasília.
Economia CNPJ de autônomos, prestadores e produtores rurais é adiado para 2027
sex, 26/06/2026 - 18:58
Ver mais seta para baixo