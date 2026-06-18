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Justiça

PF deflagra nova fase da Operação Compliance na manhã desta quinta

Senador Jaques Wagner é um dos alvos
Paula Laboissière e Pedro Peduzzi – Repórteres da Agência Brasil
Publicado em 18/06/2026 - 09:38
Brasília
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
© Polícia Federal/divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero. O objetivo é apurar a participação de um agente público em um esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional.

Em nota, a corporação informou que cumpre 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado; e Augusto Ferreira Lima, sócio no Banco Master, estão entre os alvos.

Segundo a PF, também estão sendo cumpridas medidas cautelares como proibição de contato entre os investigados e suspensão de passaporte.

“Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, os crimes de corrupção passiva, de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro”, detalhou a nota.

Em nota, a defesa de Augusto Lima considerou "desnecessárias" as diligências realizadas pela PF na manhã de hoje.

"Augusto Lima está há seis meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração. De todo modo, as medidas contribuirão para demonstrar que os fatos apurados nesta fase da investigação são rigorosamente lícitos". 

A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com a assessoria do senador e aguarda posicionamento.

Edição:
Marcelo Brandão e Fernando Rosa
Banco Master Operação Compliance Zero
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