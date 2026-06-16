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Justiça

PF devolve peças furtadas de igreja no centro do Rio

Tocheiros são da Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/06/2026 - 07:10
Rio de Janeiro
A Polícia Federal restituiu dois tocheiros sacros à Igreja da Irmandade da Virgem e Mártir Santa Luzia, do Rio de Janeiro/RJ.
© Divulgação/PF

A Polícia Federal devolveu dois tocheiros sacros furtados da Igreja da Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula, no Largo de São Francisco, centro do Rio. 

As investigações começaram após o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) comunicar à PF que objetos com características compatíveis com os bens pertencentes à igreja estavam anunciados para venda em leilão.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, os dois tocheiros foram localizados e apreendidos para análises técnicas. As peças examinadas integram o patrimônio histórico, artístico e cultural da igreja. 

Após a recuperação dos bens, a PF concluiu a devolução à entidade de origem.

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Edição:
Talita Cavalcante
Polícia Federal Iphan Igreja Católica
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