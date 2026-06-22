logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PGR defende que Mendonça relate pedido de investigação do Dark Horse

Filme sobre Bolsonaro teria recebido dinheiro de Daniel Vorcaro
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/06/2026 - 18:33
Brasília
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu nesta segunda-feira (22) que o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve assumir a relatoria do pedido para investigar os pagamentos do banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse, a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mendonça é o relator do caso Master na Corte. 

O parecer foi solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, destinatário de uma petição na qual o deputado federal Lindberg Farias (PT-RJ) pede que seja investigado o pedido de dinheiro feito pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, a Vorcaro para o custeio das gravações. 

Diante do parecer que defende que o caso seja enviado a Mendonça, Moraes solicitou que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, dê a palavra final e decida quem deve ser o relator do pedido. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda 

Após a revelação das conversas entre Flávio e Vorcaro, preso pelas investigações sobre o caso Master, Lindberg Farias sustentou que há ligação entre o financiamento do filme e as condutas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro para fomentar as sanções norte-americanas contra o Brasil e pediu a ampliação da investigação. 

Moraes é o relator do caso que envolve Eduardo, que, na semana passada, foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo. Contudo, o ministro pediu um parecer da PGR, e a procuradoria entendeu que o caso deve ser enviado a Mendonça, por envolver Vorcaro. 

O filme que retrata a vida política de Bolsonaro veio à torna após o site The Intercept revelar que o senador pediu dinheiro a Vorcaro para financiar as gravações. 

Após a divulgação da conversa entre Flávio e Vorcaro, ocorrida em novembro do ano passado, o senador negou ter combinado qualquer vantagem indevida com o banqueiro e disse que os recursos eram privados. 

Em seguida, veio à tona que Eduardo atuou como produtor-executivo de filme

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 22/06/2026 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador em exercício Ricardo Couto durante anúncio da adesão do Estado do Rio de Janeiro ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (PROPAG), no Palácio Guanabara, na zona sul da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Novo acordo com a União reduz dívida do estado do RJ em R$ 40 bilhões
Guarulhos (SP), 22/06/2026 - Julgamento dos acusados da morte de Vinícius Gritzbach começa hoje, em Guarulhos, o julgamento dos três policiais militares acusados de matar Vinícius Gritbach, delator do PCC. Ele foi morto a tiros no aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024. O júri começa hoje e deve seguir até sexta-feira, no Fórum da Comarca de Guarulhos. Movimento na frente do Fórum. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Caso Gritzbach: viúva de homem morto durante crime relata dificuldades
Brasília (DF), 11/09/2025 - Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Moraes vai decidir se Bolsonaro continuará em prisão domiciliar
Edição:
Aline Leal
stf Dark Horse Eduardo Bolsonaro Flávio Bolsonaro Daniel Vorcaro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 22/06/2026 – implementação do novo protocolo de acolhimento e encaminhamento de denúncias de violência digital por meio da central de atendimento à mulher (ligue 180). Arte Ministério das Mulheres
Direitos Humanos Denúncias de violência digital contra mulheres crescem 188% em um ano
seg, 22/06/2026 - 20:23
Guarulhos (SP), 22/06/2026 - Julgamento dos acusados da morte de Vinícius Gritzbach começa hoje, em Guarulhos, o julgamento dos três policiais militares acusados de matar Vinícius Gritbach, delator do PCC. Ele foi morto a tiros no aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024. O júri começa hoje e deve seguir até sexta-feira, no Fórum da Comarca de Guarulhos. Movimento na frente do Fórum. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Justiça Julgamento do caso Gritzbach é anulado e terá de recomeçar
seg, 22/06/2026 - 20:18
Brasília (DF) 20/06/2024 Senador Jaques Wagner durante coletiva após reunião de líderes no Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Defesa de Jaques Wagner pede ao STF anulação de buscas da PF
seg, 22/06/2026 - 19:59
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Economia Redução de impostos e equilíbrio fiscal são prioridades, aponta CNI
seg, 22/06/2026 - 19:58
Yago Dora avança às semifinais da etapa de Saquarema da WSL - em 22/06/2026
Esportes WSL: Dora e Chianca avançam às semifinais de etapa em Saquarema
seg, 22/06/2026 - 19:41
Martinelli - seleção brasileira - Copa do Mundo - coletiva em 22/06/2026
Esportes Martinelli admite substituir Raphinha e vê Neymar "querendo muito"
seg, 22/06/2026 - 18:43
Ver mais seta para baixo