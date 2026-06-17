logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PGR se manifesta contra revisão da condenação de Bolsonaro

Parecer foi enviado hoje para o Supremo Tribunal Federal
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/06/2026 - 21:06
Brasília
09/12/2025 - Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no julgamentos da Ação Penal 2693 - Núcleo 2. Foto: Rosinei Coutinho/STF
© Rosinei Coutinho/STF

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou nesta terça-feira (16) ao Supremo Tribunal Federal (STF) um parecer contra o pedido de revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro para anular a condenação a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista.

No documento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirma que o processo já foi encerrado e não foi apresentado pela defesa do ex-presidente nenhum fato inédito para justificar mudanças na condenação. 

"O título condenatório é hígido e está assentado em vigoroso conjunto probatório. A execução da pena imposta a Jair Messias Bolsonaro foi determinada e mantida pela Suprema Corte, após a apreciação minudente das teses defensiva", disse Gonet. 

O procurador acrescentou que não há razão relevante para diminuir a pena de Bolsonaro. 

"As teses suscitadas pelo autor na inicial da presente ação revisional não trouxeram nenhum ineditismo a legitimar a desconstrução do pronunciamento jurisdicional definitivo, quer por contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, quer porque fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou, ainda, pela descoberta de novas provas", completou. 

Entenda 

No dia 8 de maio, a defesa de Bolsonaro protocolou uma revisão criminal no Supremo e sustentou que a condenação deve ser revista porque houve “erro judiciário”.

No recurso, a defesa contestou a tramitação do processo que condenou o ex-presidente. Para os advogados, por estar na condição de ex-presidente, Bolsonaro deveria ter sido julgado pelo plenário da Corte, e não pela Primeira Turma.

Os advogados também afirmaram que a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, não foi voluntária e deve ser anulada. A falta de acesso integral às provas da investigação também suscitada.

No mérito, a defesa acrescentou que não foram indicadas provas da participação de Bolsonaro nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e na liderança de um plano para planejar um golpe de Estado.  

No ano passado, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma da Corte, formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

Conforme determina o regimento interno do Supremo, a revisão criminal deverá ser julgada pela Segunda Turma, composta por André Mendonça e Nunes Marques, ambos indicados por Bolsonaro, além de Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux.

O relator do caso é Nunes Marques. Não há prazo para julgamento da revisão. 

Atualmente, Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária por razões de saúde. 

 

Relacionadas
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
STF condena Eduardo Bolsonaro a inelegibilidade e a 4 anos de prisão
Brasília (DF) 19/11/2024 Deputado Eduardo Bolsonaro durante entrevista a imprensa. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Por unanimidade, STF condena Eduardo Bolsonaro no caso do tarifaço
Brasília (DF), 16/06/2026 - Sessão plenária do STF. Foto: Luiz Silveira/STF
STF forma maioria para condenar Eduardo Bolsonaro no caso do tarifaço
Edição:
Valéria Aguiar
PGR procurador-geral da República Paulo Gonet ex-presidente Bolsonaro stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mehdi Torabi, do Irã, durante o treino do Irã no Centro Xoloitzcuintle, Tijuana, México 12 de junho de 2026 REUTERS/Victor Medina
Esportes Irã: visto de jogador para os EUA expirou após um único jogo
ter, 16/06/2026 - 21:46
EBC lança novos sites das rádios Nacional e MEC nesta quarta-feira (17)
Cultura EBC lança novos sites das rádios Nacional e MEC nesta quarta-feira
ter, 16/06/2026 - 21:31
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 36 milhões
ter, 16/06/2026 - 21:31
09/12/2025 - Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, no julgamentos da Ação Penal 2693 - Núcleo 2. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça PGR se manifesta contra revisão da condenação de Bolsonaro
ter, 16/06/2026 - 21:06
Incêndio no restaurante Lamas, no Rio de Janeiro
Geral Incêndio atinge restaurante Lamas, o mais antigo em atividade no Rio
ter, 16/06/2026 - 20:54
Brasília (DF), 16/12/2025 - JSuperintendencia da polícia fedral. Foto: Sindicato dos políciais federais-DF
Justiça Vorcaro pagou hospedagem para Motta e Ciro Nogueira em Lisboa, diz PF
ter, 16/06/2026 - 20:38
Ver mais seta para baixo