Programa busca impulsionar liderança de mulheres no sistema judicial

Com o objetivo de ampliar a presença de mulheres em cargos na magistratura, promotoria e defensoria pública, as organizações da sociedade civil Justa,Themis e Fórum Justiça lançaram o programa Caminhos para Liderança de Mulheres na Justiça. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 30 de junho.

O programa convocará 30 candidatas, entre magistradas, promotoras e defensoras públicas que vão receber mentorias e participar de reuniões presenciais e vivências internacionais com ênfase em gestão e governança durante dez meses.

Além disso, o projeto fomenta o desenvolvimento de uma rede de conexão entre as integrantes, visando ampliar a presença feminina em entidades do sistema de Justiça. O processo seletivo dará destaque à pluralidade étnico-racial e regional das inscritas.

A iniciativa busca enfrentar obstáculos estruturais que sustentam a desigualdade de gênero e raça, ao promover a ascensão feminina em posições de gestão no sistema.

Historicamente, as mulheres ocuparam pouquíssimos cargos no âmbito jurídico. No Supremo Tribunal Federal (STF), a presença feminina representou menos de 2% do total de ocupações na presidência, desde a criação da instância superior. Em 135 anos de STF, chegaram à presidência 170 homens e apenas três mulheres.



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A desigualdade também é visível em outras instâncias. Ao longo de 75 anos, o Ministério Público Federal teve apenas uma mulher em sua liderança. Atualmente, o comando de 75% dos tribunais estaduais (o equivalente a 20 de 27) permanece majoritariamente masculino.

O processo seletivo exige currículo, carta de motivação, carta de referência e pagamento da taxa de inscrição no valor de R$100,00. O Comitê de Especialistas priorizará candidatas das cinco regiões do país, com atenção à diversidade étnico-racial e regional.

As interessadas podem se inscrever até o fim do mês pelo site Mulheres na Justiça.