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Justiça

Segunda Turma do STF mantém prisões de pai e primo de Vorcaro

Mendonça, Fux e Nunes Marques formaram maioria
André Richter - repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/06/2026 - 17:39
Brasília
Brasília (DF), 14/05/2026 - Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, dono do antigo Banco Master,central no gerenciamento do grupo denominado A Turma, apontado pela Polícia Federal (PF) como milícia pessoal do ex-banqueiro. Foto: Henrique Vorcaro,/Linkedin
© Henrique Vorcaro/Linkedin

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (16) manter as prisões do pai do banqueiro Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, e do primo dele, Felipe Vorcaro. 

De acordo com as investigações, Henrique e Felipe auxiliavam Vorcaro na ocultação de recursos do esquema de fraudes no sistema financeiro por meio do Banco Master.

Por 3 votos a 1, a turma referendou a decisão individual do ministro André Mendonça, relator do caso, que determinou as prisões

Além de Mendonça, os votos pela manutenção das prisões foram proferidos pelos ministros Luiz Fux e Nunes Marques. Gilmar Mendes ficou vencido e votou pela concessão de prisão domiciliar ao pai de Vorcaro.

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Dias Toffoli se declarou impedido e não participou do julgamento. No início deste ano, o ministro assumiu que é sócio do Resort Tayayá, que foi comprado por um fundo de investimento controlado pelo Banco Master

No dia 14 de maio, os dois acusados foram alvo da sexta fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que investiga fraudes financeiras no Master e a tentativa de compra da instituição pelo Banco Regional de Brasília (BRB), banco público ligado ao Governo do Distrito Federal (GDF).

Após a prisão, a defesa dos acusados afirmou que a prisão é desnecessária.

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Edição:
Vinicius Lisboa
Banco Master stf segunda turma do stf André Mendonça Daniel Vorcaro
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