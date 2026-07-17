logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Bolsonaro pede autorização para receber Milei na prisão domiciliar

Visita do presidente da Argentina ao Brasil seria em 25 de julho
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/07/2026 - 19:20
Brasília
Brasília (DF), 11/09/2025 - Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu nesta sexta-feira (17) ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para receber a visita do presidente da Argentina, Javier Milei, em sua casa, onde cumpre prisão domiciliar, no dia 25 de julho.

Os advogados informaram que Milei virá ao Brasil e pretende encontrar Bolsonaro. 

A defesa de Bolsonaro também solicitou autorização para que membros da delegação argentina também possam participar da visita.

A comitiva será composta pelo ministro das Relações Exteriores, Pablo Quirino, a secretária-geral da presidência, Karina Milei, e o intérprete Enrique Luis de Boero Baby.

"Em absoluta cautela e em estrita observância às determinações emanadas por Vossa Excelência, submete-se previamente o presente requerimento à apreciação desse Juízo, a fim de que seja expressamente autorizada a realização da referida visita pretendida", solicitou a defesa.

Durante o cumprimento da pena, as visitas devem ser autorizadas previamente pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da execução penal.

No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo sobre uma tentativa de golpe de estado no Brasil. Em seguida, após passar por uma cirurgia, ele ganhou o direito de cumprir prisão domiciliar. O ex-presidente se recupera de uma pneumonia bacteriana.

Relacionadas
16/07/2026 - Brasília - Tribunal Superior Eleitoral - TSE . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Eleições: TSE assina acordo com big techs para combater desinformação
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Moraes marca para 28 de julho depoimento de Flávio Bolsonaro à PF
Postos de gasolina no Rio de Janeiro exibem o preço do combustível
Combate aos crimes no setor de combustíveis no Rio terá ação integrada
Edição:
Aline Leal
Jair Bolsonaro javier milei stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília -DF- 04/06 /2026 - Caso Henry Borel: Justiça condena Jairinho e concede perdão a Monique. Foto: Brunno Dantas/TJRJ
Justiça Henry Borel: Justiça nega recurso de Jairinho para anular julgamento
sex, 17/07/2026 - 20:38
Brasília (DF), 11/09/2025 - Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Moraes suspende visitas a Bolsonaro na prisão domiciliar
sex, 17/07/2026 - 20:22
Brasília (DF) 10/09/2025 - O procurador-geral da República, Paulo Gonet, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que realiza o quarto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça PGR defende manutenção da prisão domiciliar concedida a Bolsonaro
sex, 17/07/2026 - 19:56
Dólar supera R$5,50 com temores globais de inflação 02/08/2011 REUTERS/Yuriko Nakao
Economia Dólar sobe para R$ 5,11, e bolsa fica estável, apesar de tensão global
sex, 17/07/2026 - 19:46
Brasília (DF), 11/09/2025 - Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Bolsonaro pede autorização para receber Milei na prisão domiciliar
sex, 17/07/2026 - 19:20
Rio de Janeiro (RJ), 08/07/2026 – Camelôs protestam contra decreto da prefeitura do Rio de Janeiro que restringe o comércio ambulante na cidade, ato ocorre em frente a prefeitura, na região central da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral MPF pede suspensão do programa Tolerância Zero na orla do Rio
sex, 17/07/2026 - 19:13
Ver mais seta para baixo