logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Brasil nega visto para servidores dos EUA que queriam monitorar urnas

Visita ocorreria após eventos com políticos que questionaram urnas
Ana Cristina Campos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/07/2026 - 13:52
Rio de Janeiro
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro confirmou neste sábado (25) a negativa do governo de autorizar vistos a dois funcionários norte-americanos: o subsecretário do Departamento de Estado para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, Riley Barnes, e o subsecretário adjunto Samuel Samson.

Os vistos foram negados ontem (24).

O governo brasileiro tomou conhecimento do interesse do Departamento de Estado norte-americano de enviar dois funcionários para o Brasil. Eles queriam conversar com autoridades eleitorais para discutir liberdade de expressão relacionada às eleições de outubro. 

Chamou a atenção das autoridades brasileiras que o pedido de visto veio na sequência de evento em que políticos brasileiros se reuniram com diplomatas para levantar suspeitas sobre as urnas eletrônicas. O governo considerou como instrumentalização política a visita nesse contexto eleitoral e decidiu negar os vistos. 

O questionamento às urnas eletrônicas voltou a ganhar destaque após o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), divulgar informação falsa sobre as urnas brasileiras.

Ele afirmou nessa segunda-feira (21), durante o evento com diplomatas em Brasília, que os equipamentos brasileiros seriam da empresa venezuelana Smartmatic - sem apresentar provas.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou, nesta quarta-feira (22), a informação de que a empresa venezuelana Smartmatic forneceu urnas eletrônicas ou softwares utilizados nos equipamentos eleitorais do Brasil. Segundo o tribunal, as urnas brasileiras foram projetadas por servidores e técnicos a serviço da Justiça Eleitoral. Além disso, elas são produzidas sob “direta coordenação” dos servidores do TSE por empresas selecionadas por licitações públicas com ampla concorrência, “o que garante ainda mais segurança e transparência ao processo eleitoral”.

 

Relacionadas
Fachada do TSE
PT aciona TSE contra Flávio Bolsonaro sobre urnas eletrônicas
Brasília (DF), 01/12/2025 – Urna eletrônica que será utilizada no teste público de segurança dos sistemas eleitorais 2026.
TSE reforça que empresa venezuelana não forneceu urnas ao Brasil
Edição:
Carolina Pimentel
eleições 2026 Visto EUA Itamaraty
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 25/07/2026 - Fatinha do Jongo luta há mais de 40 anos pela preservação do jongo no Vale do Café, sul do estado do Rio de Janeiro. Foto: Marcelo Costa Braga/Midia Ninja
Cultura Vale do Café celebra 70 anos de Mestra Fatinha e encontro dos Jongos
sab, 25/07/2026 - 15:48
Brasília, DF 02/02/2026 - O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, o presidente do STF, Edson Fachin, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, participam da sessão de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Política Um terço dos partidos explicou controle de emendas parlamentares
sab, 25/07/2026 - 14:25
Seleção brasileira de vôlei derrota itália de virada e avança à final da Liga das Nações, em 25/07/2026
Esportes Brasil bate favorita Itália e terá Turquia na final da Liga das Nações
sab, 25/07/2026 - 14:06
Brasília 25/07/2026 - João Gomes é hospitalizado com influenza e cancela shows. Foto: Instagram/@JoãoGomes
Cultura João Gomes cancela shows após ser internado por influenza
sab, 25/07/2026 - 14:05
Brasília (DF), 03/07/2026 - Festival Latinidades, realizado no Museu Nacional. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Festival Latinidades celebra Dia da Mulher Afro-latino-americana em NY
sab, 25/07/2026 - 14:01
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Justiça Brasil nega visto para servidores dos EUA que queriam monitorar urnas
sab, 25/07/2026 - 13:52
Ver mais seta para baixo