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Justiça

Corpo do ministro aposentado Octavio Galotti é velado no STF

Ex-ministro da Corte morreu ontem, aos 95 anos
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/07/2026 - 17:30
Brasília
Brasília - 27/07/2026 - Cerimônia de velório do ministro aposentado Octavio Gallotti no STF. Foto: Luiz Silveira/STF Foto: Luiz Silveira/STF
© Luiz Silveira/STF

O corpo do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Octavio Gallotti foi velado nesta segunda-feira (27) no Salão Branco da Corte. Galotti morreu neste domingo (26) aos 95 anos de idade. Ele atuou na Suprema Corte entre 1984 e 2000.

Ministros do Supremo e integrantes de outros tribunais prestaram as últimas homenagens e participaram de uma missa. O sepultamento será nesta terça-feira (28), no Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, às 16h. 

O presidente do STF, ministro Edson Fachin, lembrou em sua fala em nome da Corte, que Galotti exerceu a magistratura com discrição e não buscou protagonismos.

"Sua trajetória testemunha uma geração que compreendia o exercício da jurisdição como missão de Estado, jamais como instrumento de afirmação pessoal. Para essa geração, o juiz devia ser firme sem arrogância, independente sem isolamento, humano sem abandonar o rigor do direito", afirmou.

Nascido no Rio de Janeiro, em 27 de outubro de 1930, Luiz Octavio Pires e Albuquerque Gallotti faz parte de uma família que se dedicou à magistratura brasileira.

Seu avô, Antônio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, foi ministro do STF entre 1917 e 1931. O pai, Luiz Gallotti, também teve uma cadeira na Corte entre 1966 e 1968. A filha, Maria Isabel Galotti, é ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Antes de chegar ao Supremo, Galotti atuou como assistente da Procuradoria-Geral da República (PGR), se tornou procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) e ministro do tribunal. Em seguida, foi nomeado pelo ex-presidente João Figueiredo para o Supremo.

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