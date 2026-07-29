logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Defesa diz que Bolsonaro não autorizou uso de vídeo de IA em convenção

Ex-presidente ressalta que os filhos sempre usaram a imagem dele
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/07/2026 - 16:33
Brasília
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A defesa de Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (29) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o ex-presidente não autorizou a utilização de sua imagem e voz para a produção do vídeo de inteligência artificial (IA) apresentado na convenção nacional do PL.

No último sábado (25), um vídeo apresentou a simulação de um pronunciamento de Bolsonaro em favor  da candidatura de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, à Presidência da República.

A manifestação foi motivada por um pedido de explicações solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que deu prazo de 48 horas para a defesa se manifestar. O ministro ressaltou que Bolsonaro está em prisão domiciliar, proibido de divulgar manifestações político-eleitorais, inclusive por terceiros.

Além disso, o ministro pontuou que, se não houve autorização, o uso da IA de Bolsonaro pode ter reflexos na esfera eleitoral e ser caracterizada como divulgação de deep fake, que ocorre pela criação de conteúdo artificial para associar voz ou imagem a candidato, sem autorização. A divulgação desse tipo de conteúdo foi proibida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Pelos advogados, Bolsonaro disse que Flávio foi impedido de visitá-lo após divulgar uma carta nas redes sociais. Por esse motivo, os advogados afirmaram que o ex-presidente não teria como autorizar a produção do vídeo de IA.

"O peticionário encontra-se com o direito de visitas suspenso pelo prazo de trinta dias, enquanto seu filho Flávio Nantes Bolsonaro permanece impedido de visitá-lo pelo prazo de noventa dias, circunstância que, por si só, evidencia a inexistência de qualquer contato destinado à obtenção de autorização específica para a elaboração do referido material", argumentou a defesa.

A defesa também ressaltou que os filhos de Bolsonaro sempre utilizaram a imagem do pai, inclusive antes das proibições impostas por Moraes.

"Seus filhos sempre utilizaram sua imagem pública no âmbito da atividade político-partidária, reproduzindo fotografias, gravações, pronunciamentos, discursos, entrevistas e demais manifestações públicas, prática notória, contínua e jamais objeto de qualquer oposição por parte do titular desse direito", completou a defesa.

Relacionadas
Sessão plenária do STF. Ministro Alexandre de Moraes. Foto: Victor Piemonte/STF
Moraes dá 48 horas para Bolsonaro informar se autorizou vídeo com IA
São Paulo(SP) 06/02/2026 .Vice-Presidente Geraldo Alckmin no “Palestrar no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil - Sintracon” . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Alckmin diz que Milei presta desserviço à Argentina
13/07/2026 - Brasília - Cúpula da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, com os prédios da Esplanada dos Ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Dino propõe ampliar responsabilização de parlamentares por emendas
Edição:
Aline Leal
IA inteligência artificial Eleições eleições 2026 Jair Bolsonaro Flávio Bolsonaro stf TSE
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Carolina MA), 12/10/2025 – Vista do Rio Itapecuru. em meio à vegetação do cerrado, que abastace mais de 50 municípios do Maranhão. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Projeto busca restaurar 600 mil hectares de vegetação nativa no Brasil
qua, 29/07/2026 - 16:54
26/07/2026 - Mais de 2 mil residências foram afetadas pelas chuvas, em São Lourenço do Sul . Foto: Prefeitura de São Lourenço do Sul
Meio Ambiente El Niño: investimentos para conter impactos climáticos somam R$ 1.3 bi
qua, 29/07/2026 - 16:52
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Defesa diz que Bolsonaro não autorizou uso de vídeo de IA em convenção
qua, 29/07/2026 - 16:33
São Paulo (SP), 21/06/2025. 29ª Parada do Orgulho LGBT+. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Grupo Arco-Íris denuncia apagamento LGBTI+ nos dados policiais do Rio
qua, 29/07/2026 - 16:13
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
Economia Brasil fecha o mês de junho com saldo positivo de 145.161 empregos
qua, 29/07/2026 - 16:09
Paraty (RJ), 23/07/2026 - Lançamento do livro infantil Pelos olhos de Orides, que reúne poemas da poeta Orides Fontela selecionados por Augusto Massi, com ilustrações de Cynthia Cruttenden, na Casa da Árvore durante a programação da 24ª Festa Literária Internacional de Paraty - Flip. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Poesia na infância alimenta sensibilidade, diz escritor
qua, 29/07/2026 - 15:56
Ver mais seta para baixo