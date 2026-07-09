logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Ex-prefeito de Belford Roxo permanecerá preso à disposição da Justiça

Márcio Canella foi preso na 6ª fase da Operação Unha e Carne
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/07/2026 - 08:28
Rio de Janeiro
O ex-prefeito em Belford Roxo Márcio Canella. Foto: Marcio Canella/ Instagram
© Marcio Canella/ Instagram

O ex-prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Márcio Canella, preso terça-feira (7) pela Polícia Federal (PF), na 6ª fase da Operação Unha e Carne, passou por audiência de custódia e vai permanecer preso à disposição da Justiça.

Canella foi transferido para a Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, zona oeste do Rio. O político deixou o cargo para concorrer a uma vaga ao Senado pelo União Brasil.

Canella foi preso em casa, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, após os agentes federais encontrarem no carro dele um fuzil, considerado arma de guerra de uso restrito. Na casa do político,  foram localizadas ainda outras armas, munições e relógios de luxo.

Além do ex-prefeito, foi alvo também de mandado de busca e apreensão, expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o ex-secretário de Polícia Civil do Rio, Marcus Amim.

A ação visava desarticular organização criminosa suspeita de utilizar uma rede de postos de combustíveis na região metropolitana do Rio como plataforma de lavagem de dinheiro, com participação de agentes públicos.

Relatório do Coaf

O Relatório de Inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), enviado à PF, indicou que o esquema do grupo criminoso teria movimentado mais de R$ 7,6 bilhões nos últimos seis anos.

“Além do crime de organização criminosa, os investigados poderão responder por contratação direta ilegal e lavagem de dinheiro, além de outros que poderão surgir no decorrer das investigações”, informou, em nota, a PF.

Relacionadas
Operação Corona/Polícia Federal
Polícia Federal deflagra 6ª fase da Operação Unha e Carne, no Rio
Edição:
Graça Adjuto
ex-prefeito Belford Roxo orisão Operação Unha e Carne Polícia Federal PF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A heavy machinery operates to clear debris at the site of a collapsed building in the aftermath of the June 24 earthquakes in La Guaira, Venezuela, July 1, 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
Internacional Número de mortos pelos terremotos na Venezuela sobe para 3.811
qui, 09/07/2026 - 09:18
Pedestres se protegem da chuva no bairro da Liberdade durante frente fria na capital.
Cultura Exposição no Museu do Ipiranga lembra história do bairro da Liberdade
qui, 09/07/2026 - 08:55
Alunos da escola estadual Raymundo Sá, no município de Autazes, interagem virtualmente com professores e alunos durante aula a distância produzida no Centro Nacional de Mídias de Educação.
Direitos Humanos Inclusão digital no Brasil é feita pela metade, mostra pesquisa 
qui, 09/07/2026 - 08:48
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 45 milhões nesta quinta-feira
qui, 09/07/2026 - 08:43
O ex-prefeito em Belford Roxo Márcio Canella. Foto: Marcio Canella/ Instagram
Justiça Ex-prefeito de Belford Roxo permanecerá preso à disposição da Justiça
qui, 09/07/2026 - 08:28
Termômetro de rua na Tijuca registra a onda de calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro.
Meio Ambiente Bombeiros do Rio lançam Plano de Contingência para impactos do El Niño
qui, 09/07/2026 - 08:02
Ver mais seta para baixo