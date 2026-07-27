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Justiça

Forças de segurança do RJ terão de fazer recadastramento de armas

Medida é para garantir fiscalização de armas cedidas a outros órgãos
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/07/2026 - 20:15
Rio de Janeiro
O Gabinete de Intervenção Federal faz entrega à Polícia Militar de fuzis no Quartel do 1º Batalhão de Guarda, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro.
© Tomaz Silva/Agência Brasil

As forças de segurança do Rio terão de fazer um recadastramento extraordinário e obrigatório das armas de uso restrito, como fuzis, carabinas e submetralhadoras, cedidas a órgãos ou entidades públicas ou acauteladas a pessoas físicas e jurídicas. A determinação foi publicada nesta segunda-feira (27) no Diário Oficial do Estado.

A medida é para garantir a governança e a fiscalização de armas provenientes das polícias Militar e Civil.  Com o recadastramento, órgãos de controle, como o Ministério Público do Rio, poderão oficiar as polícias e receber informações atualizadas, como nome de quem está com o armamento e quem assinou a autorização.

De acordo com o decreto, as corporações têm 30 dias para enviar ao governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, o relatório informando quantos fuzis, carabinas e submetralhadoras foram recadastradas e recolhidas, as irregularidades identificadas e as providências adotadas.

Além disso, devem oferecer uma proposta de realização periódica de recadastramento desse tipo de armamento.

No dia 7 deste mês, o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil) foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio de uma rede de postos de combustíveis no estado do Rio de Janeiro. Os agentes encontrarem um fuzil calibre 556 no veículo em que ele estava durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

 

 

 

 

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Edição:
Carolina Pimentel
Rio de Janeiro armas de uso restrito Fuzis submetralhadoras
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