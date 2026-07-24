logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Juíza suspende perícia em celular apreendido em cela de Jairinho

Medida vale até julgamento de habeas corpus
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/07/2026 - 21:33
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 23/03/2026 – O ex-vereador Dr. Jairinho e advogados de defesa durante Tribunal do Júri, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou pedido da defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, para anular a decisão que autorizou a quebra do sigilo dos dados do celular dele, que foi apreendido na cela do presídio onde cumpre pena.

No entanto, a juíza Elizabeth Machado Louro determinou a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do habeas corpus apresentado pela defesa. Com isso, a juíza ordenou que o Ministério Público interrompa qualquer providência para a perícia do aparelho.

“Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração/anulação da decisão. Por outro lado, verificando que a questão interligada à competência do juízo já é objeto de habeas corpus impetrado pela defesa, tenho por bem deferir o pedido subsidiário da defesa, para suspender os efeitos da decisão até o julgamento”, escreveu na decisão.

A apreensão é para verificar se Jairinho tentou interferir no andamento do processo. 

Condenação

Em junho deste ano, o Conselho de Sentença do 2º Tribunal do Júri do Rio condenou Dr. Jairinho a 43 anos, nove meses e 20 dias de prisão pela morte do menino Henry Borel Medeiros, ocorrida em 8 março de 2021. Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe da criança, teve seu crime desclassificado para homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e recebeu o perdão judicial.

A professora Monique Medeiros teve o crime desclassificado de homicídio doloso (com intenção de matar) para homicídio culposo (quando não há intenção de matar) e recebeu o perdão judicial. Ela foi condenada a um ano e quatro meses de prisão pelo crime de omissão em relação à tortura sofrida pelo filho. Como Monique já havia cumprido tempo de prisão preventiva, a pena dela foi considerada encerrada.

O julgamento durou 11 dias e é considerado o mais longo da história do Judiciário fluminense.

 

Relacionadas
Brasília -DF- 04/06 /2026 - Caso Henry Borel: Justiça condena Jairinho e concede perdão a Monique. Foto: Brunno Dantas/TJRJ
Henry Borel: Justiça nega recurso de Jairinho para anular julgamento
Leniel Borel, pai de Henri fala antes da audiência de instrução no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Pai de Henry Borel pede anulação de julgamento de Monique Medeiros
Rio de Janeiro (RJ), 23/03/2026 – O ex-vereador Dr. Jairinho e advogados de defesa durante Tribunal do Júri, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Caso Henry Borel: Justiça condena Jairinho e concede perdão a Monique
Edição:
Carolina Pimentel
Henry Borel Dr.jairinho Monique Medeiros
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
Economia Ministro chama tarifa dos EUA de "indevida" e promete reação
qui, 23/07/2026 - 22:07
Destroços do avião da Voepass que caiu em Vinhedo em 2024 . Foto: Divulgação/Cenipa
Geral Pilotos da Voepass não relatavam falhas nas aeronaves, diz Cenipa
qui, 23/07/2026 - 21:41
Rio de Janeiro (RJ), 23/03/2026 – O ex-vereador Dr. Jairinho e advogados de defesa durante Tribunal do Júri, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Juíza suspende perícia em celular apreendido em cela de Jairinho
qui, 23/07/2026 - 21:33
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2026 - Posto de gasolina Ipiranga no Castelo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Subsídio de R$ 0,44 por litro da gasolina é prorrogado por 30 dias
qui, 23/07/2026 - 20:37
Fachada do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
Justiça STJ libera retomada de cobrança de dívidas do Grupo Manguinhos
qui, 23/07/2026 - 20:27
Rio de Janeiro – 23/07/2026 PF deflagra operação contra desvio de bens da Receita Federal. Foto Polícia Federal
Geral PF investiga furto de computadores e carros da Receita Federal no Rio
qui, 23/07/2026 - 19:47
Ver mais seta para baixo