logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça articula ações contra crime organizado em combustíveis

Reunião no Rio definiu medidas de integração entre órgãos
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/07/2026 - 21:23
Rio de Janeiro
Postos de gasolina no Rio de Janeiro exibem o preço do combustível
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública promoveu nesta quarta-feira (15), no Rio de Janeiro, uma reunião técnica para tratar do enfrentamento ao crime organizado no mercado formal de combustíveis.

A finalidade do encontro foi estabelecer um ambiente de integração, com a definição conjunta de medidas práticas para combater a atuação do crime organizado em setores estratégicos da economia.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, afirmou que a pasta está empenhada nessa articulação, contribuindo para viabilizar os acordos e a mobilização necessária das forças policiais e de inteligência para esse enfrentamento. 

"Nosso diagnóstico é de que a evolução do crime organizado e a ampliação de sua presença no mercado formal exigem respostas articuladas entre a segurança pública, a inteligência, a fiscalização e a regulação", afirmou. 

O procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro (PGJ), Antonio Campos Moreira, destacou a gravidade do cenário atual no Rio de Janeiro e chamou atenção para o desafio da retomada do controle territorial pelo Estado. 

"O tráfico de drogas é uma atividade econômica secundária para as principais organizações criminosas. O domínio territorial permite que elas explorem toda a cadeia do comércio local, arrecadando quantias vultosas que são posteriormente lavadas em outras atividades econômicas, como no setor de combustíveis", afirmou. 

Relacionadas
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro
Operação no Rio desarticula esquema de desvio de combustível
Posto de combustível
ANP cria app para motorista conferir qualidade de posto de combustível
Edição:
Sabrina Craide
Ministéiro da Justiça crime organizado Combustíveis
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fuiz de Fora - Santa Casa de Misericórdia, hospital onde o deputado Jair Bolsonaro foi atendido após ser esfaqueado Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Política Crédito do FGTS para Santas Casas é prorrogado até 2030
qua, 15/07/2026 - 21:32
Brasil derrota França por 3 sets a 0 no primeiro jogo da terceira e última semana da fase preliminar (classificatória) da Liga das Nações de vôlei masculino - em 15/07/2026
Esportes Brasil bate bicampeã olímpica França na Liga das Nações de vôlei
qua, 15/07/2026 - 21:32
Postos de gasolina no Rio de Janeiro exibem o preço do combustível
Justiça Justiça articula ações contra crime organizado em combustíveis
qua, 15/07/2026 - 21:23
Logo da Agência Brasil
Geral Bombeiros combatem vazamento de gás no Distrito Industrial de Manaus
qua, 15/07/2026 - 21:02
São Paulo (SP), 30/06/2026 - Hospital do Servidor Público Municipal . Foto: Prefeitura de São Paulo
Política Senado aprova penas maiores em crimes contra professores e médicos
qua, 15/07/2026 - 20:49
Totem da Agência Brasil. EBC.
Justiça Sindicato pede ao TSE ingresso em ação da EBC contra remoção do acervo
qua, 15/07/2026 - 20:09
Ver mais seta para baixo