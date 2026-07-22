logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça do DF manda Virginia apagar publicidade irregular de bets

Influenciadora está proibida de fazer postagens que sugiram lucro fixo
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/07/2026 - 17:19
Brasília
CPI das BETS (CPIBETS) realiza reunião para ouvir depoimento de testemunhas. A comissão tem a finalidade de investigar, no prazo de cento e trinta dias, a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Apresentadora, influenciadora e empresária Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, chega para início da CPI das BETS. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
© Edilson Rodrigues/Agência Senad

A Justiça do Distrito Federal determinou que a influenciadora digital Virginia Fonseca retire de suas redes sociais postagens de propaganda de apostas eletrônicas (bets) que não estão de acordo com as regras da legislação.

A decisão foi proferida nessa terça-feira (22) pelo desembargador Renato Rodovalho Scussel, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e atendeu ao pedido liminar feito pelo Ministério Público (MP).

Pela decisão, Virginia terá prazo de 48 horas para retirar postagens feitas em parceria com a plataforma de apostas Blaze, que também foi acionada pelo MP.

O magistrado determinou que Virginia está proibida de fazer postagens que sugiram lucros fixos, renda extra, fonte de renda, investimento ou forma alternativa de emprego.

Segundo o desembargador, a legislação que autorizou o funcionamento das plataformas de bets impede a realização de publicidade com sugestões de ganho fácil com as apostas eletrônicas.

"A remoção de conteúdo deve limitar-se às publicações concretas que permaneçam acessíveis e que contrariem os comandos objetivos ora estabelecidos. Não se justifica, em cognição sumária, determinar a retirada indistinta de todo conteúdo relacionado a apostas, pois a atividade publicitária, dentro dos limites legais, não é proibida", afirmou.

A Agência Brasil entrou em contato com a defesa de Virginia e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestação.

Pagamento solidário de R$ 120 milhões

No início deste mês, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) protocolou uma ação civil pública contra a influenciadora digital e a plataforma de apostas Blaze.

O órgão pede a condenação de ambos ao pagamento solidário de R$ 120 milhões em danos morais coletivos pela divulgação abusiva do site de apostas.

Na ação, o MP também solicitou uma liminar para proibir a influenciadora de divulgar publicidade irregular de bets, mas o pedido foi rejeitado pela primeira instância da Justiça do Distrito Federal. Em seguida, o MP recorreu à segunda instância.

Relacionadas
Belo Horizonte (MG), 15/07/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Prefeitura de BH proíbe publicidade de bets em espaços públicos, ônibus e mobiliário urbano. Foto: Wagner Ferreira/Divulgação
Começam a vigorar hoje regras que exigem alertas em anúncios de bets
Uso de Smartphone e celular
Fazenda vai endurecer restrições para sites de bets, diz ministro
Uso de Smartphone e celular
MP pede indenização de R$ 120 milhões a Virgínia e site de bets
Edição:
Juliana Andrade
Justiça do Distrito Federal Virgínia Fonseca bets apostas eletrônicas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 29/12/2025 - Edifício sede dos Correios. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia TCU cita risco fiscal dos Correios e defende compensação de custos
qua, 22/07/2026 - 19:19
O Palácio Guanabara, em Laranjeiras, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Geral Governo do Rio exonera comissionados em autarquia investigada
qua, 22/07/2026 - 19:08
Dólar
Economia Dólar cai ao menor valor desde junho com alta do petróleo
qua, 22/07/2026 - 19:06
Transporte coletivo na região central do Rio.
Justiça Quinta reunião entre rodoviários e patrões termina sem acordo no Rio
qua, 22/07/2026 - 17:38
CPI das BETS (CPIBETS) realiza reunião para ouvir depoimento de testemunhas. A comissão tem a finalidade de investigar, no prazo de cento e trinta dias, a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Apresentadora, influenciadora e empresária Virgínia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, chega para início da CPI das BETS. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Justiça Justiça do DF manda Virginia apagar publicidade irregular de bets
qua, 22/07/2026 - 17:19
Nova York - 22/07/2026 - Uma comitiva que se acredita estar transportando o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, segue em direção ao Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, em Nova York 22 de julho de 2026 REUTERS/Eduardo Muñoz/Probida Reprodução
Internacional Juiz dos EUA marca para junho de 2027 julgamento de Maduro
qua, 22/07/2026 - 17:07
Ver mais seta para baixo