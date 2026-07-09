logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça do Rio condena acusado de matar ator Jeff Machado

Outro réu que responde pelo crime será julgado em 10 de dezembro
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/07/2026 - 18:09
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 11/04/2025 - Fórum Central do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ. Foto: Diego Carvalho/TJ-RJ
© Diego Carvalho/TJ-RJ

Um dos réus que responde pelo assassinato do ator Jeff Machado, o pedreiro Jeander Vinícius Silva Braga foi condenado nesta quinta-feira (9) a 22 anos e 9 meses de prisão em regime fechado.

O Conselho de Sentença do 1º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro considerou o acusado culpado pelo homicídio triplamente qualificado da vítima e pela ocultação do cadáver. Ele também foi condenado por maus-tratos a animais, já que abandonou oito cães do ator na rua, o que acarretou a morte de dois deles.

Além de Jeander, responde pelo crime o produtor de TV Bruno de Souza Rodrigues, que será julgado em 10 de dezembro. 

Bruno teria enganado Jeff com a promessa de um contrato de trabalho na televisão e cobrado R$ 18 mil da vítima. Após meses, Jeff começou a desconfiar e a cobrar o combinado. Bruno e Jeander, então, arquitetaram o crime, que ocorreu em 23 de janeiro de 2023. 

De acordo com denúncia do Ministério Público, Bruno Rodrigues, com ajuda de Jeander, teria estrangulado Jeff Machado com um cabo de telefone celular, na casa da vítima, depois de dopá-la com remédios

O corpo de Jeff foi colocado em um baú e levado de carro para uma quitinete alugada por Bruno em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.  Jeander cavou um buraco de dois metros no chão, colocou o corpo e, com a ajuda de Bruno, concretou o terreno. 

O promotor de Justiça que atuou na acusação disse que “o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, caracterizado pela covardia da ação, por meio cruel, em razão da asfixia, e para assegurar a impunidade de outro crime”.

A juíza Alessandra Roidis escreveu na decisão que “a gravidade concreta dos delitos perpetrados denota a maior periculosidade do condenado e o risco à coletividade”. 

Relacionadas
O ex-prefeito em Belford Roxo Márcio Canella. Foto: Marcio Canella/ Instagram
Ex-prefeito de Belford Roxo permanecerá preso à disposição da Justiça
Lotérica na Barra da Tijuca, funciona com fila em distanciamento, durante a pandemia do novo coronavírus
Justiça proíbe plataforma de aposta esportiva que operava no Rio
O ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento em que o STF decide pela legalidade ou não da prática de sacrifícios animais em cultos religiosos.
STF dá 48h para tribunais explicarem pagamentos acima do limite a juiz
Edição:
Vinicius Lisboa
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Tribunal do Júri Jeff Machado homicídio Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 11/04/2025 - Fórum Central do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ. Foto: Diego Carvalho/TJ-RJ
Justiça Justiça do Rio condena acusado de matar ator Jeff Machado
qui, 09/07/2026 - 18:09
Brasília (DF) 09/05/2025 - Fachada da sede do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Operação apura fraudes em benefícios do INSS para indígenas na Bahia
qui, 09/07/2026 - 18:09
Brasília (DF) 04/12/2025 - Vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Fiocruz aponta queda da Síndrome Respiratória Aguda Grave no país
qui, 09/07/2026 - 18:06
Smartphone, celular
Economia Fintechs são notificadas por operar recursos de bets ilegais
qui, 09/07/2026 - 17:34
Termômetro de rua na Tijuca registra a onda de calor que atinge a cidade do Rio de Janeiro.
Meio Ambiente Chances do El Niño ser "muito forte" no final de 2026 chegam a 81%
qui, 09/07/2026 - 17:19
Mohamed Salah, do Egito, discute com o árbitro François Letexier após Enzo Fernández, da Argentina, marcar o terceiro gol da sua equipe 7 de julho de 2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Dale Zanine
Esportes Arbitragem da Fifa nega parcialidade em duelo Argentina x Egito
qui, 09/07/2026 - 17:15
Ver mais seta para baixo