logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Justiça mantém suspensão de obras de tirolesa no Pão de Açúcar

Desembargador alega que suspensão não é dano irreparável
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/07/2026 - 22:01
Rio de Janeiro
O Parque Bondinho do Pão de Açúcar completa hoje(27) 110 anos.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) negou pedido da Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar (CCAPA) para suspender a anulação da licença ambiental para instalação de uma tirolesa no Pão de Açúcar, no alto do Morro do Corcovado.

A decisão é desembargador federal Luiz Norton Baptista de Mattos.

A empresa recorreu de uma decisão da 20ª Vara Federal do Rio, de 1º de abril deste ano, que acatou uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra licença concedida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para a instalação da tirolesa.

Na decisão, o juiz determinou que a CCAPA apresentasse um plano de recuperação da área degradada, em até 60 dias, incluindo retirada de estruturas provisórias e resíduos, e o pagamento de indenização de R$ 30 milhões por danos morais.

Ao recorrer da decisão, o Caminho Aéreo do Pão de Açúcar alegou que a instalação da tirolesa é regular e que a sua suspensão traria danos ao turismo.

Ao negar o recurso, o desembargador federal Luiz Norton de Mattos escreveu que "danos a interesses econômicos são, em regra, recuperáveis". "Não há demonstração concreta de que eventual atraso na inauguração da tirolesa, em caso de reforma da sentença, causará um dano irreparável. Apenas adiará a obtenção de renda que não existiam até então”.

Edição:
Carolina Pimentel
tirolesa Pão de Açúcar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena acumula e próximo prêmio está estimado em R$ 100 milhões
qui, 30/07/2026 - 22:06
O Parque Bondinho do Pão de Açúcar completa hoje(27) 110 anos.
Justiça Justiça mantém suspensão de obras de tirolesa no Pão de Açúcar
qui, 30/07/2026 - 22:01
Brasília (DF), 24/10/2024 - Alunos do colégio Galois em sala de aula na preparação dos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Confira a lista de pré-selecionados para o Fies do 2º semestre
qui, 30/07/2026 - 21:16
Sede da OMC em Genebra. REUTERS/Denis Balibouse
Internacional Tarifas dos EUA são inconsistentes com regras da OMC, diz Brasil
qui, 30/07/2026 - 20:20
Migrants cross on foot into the North African enclave of Ceuta from Morocco by attemping to swim, according to Spain's Guardia Civil, near the border with Ceuta, in Fnideq, Morocco, July 30, 2026, in this still image obtained by REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. VERIFICATION: - Buildings, coastline and road layout matched satellite and archive imagery. - Coordinates: 35.85783579352456, -5.346942135788912. - Date verified by original file metadata.
Internacional Migrantes cruzam fronteira e entram em Ceuta; militares são acionados
qui, 30/07/2026 - 20:12
Manifestação PCdoB
Política PCdoB oficializa apoio à candidatura de Lula
qui, 30/07/2026 - 20:09
Ver mais seta para baixo