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Justiça

Moraes pede explicações após falhas na tornozeleira de Débora do Batom

Determinação foi a pedido da Procuradoria-Geral da República
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/07/2026 - 18:56
Brasília
Brasília - DF - 27/07/2026 - Moraes pede explicações após falhas na tornozeleira de Débora do Batom. Foto: Joedson Alves/Agência Brasil (Arquivo)/ Reprodução Redes Sociais
© Joedson Alves/Agência Brasil (Arquivo)/ Reprodução Redes Sociais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (27) que a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo esclareça as falhas apresentadas na tornozeleira eletrônica da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom.

A medida foi tomada após a Procuradoria-Geral da República (PGR) pedir que seja esclarecido se a perda de sinal decorre de falhas operacionais ou violação do equipamento. O prazo para manifestação é de cinco dias.

Débora foi condenada a 14 anos de prisão por participar dos atos golpistas de 2023 e pichar a frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, em frente ao edifício-sede do Supremo, com um batom. 

Desde março do ano passado, Débora cumpre prisão domiciliar em Paulínia, São Paulo, onde mora. Ela é monitorada por tornozeleira eletrônica, não pode usar redes sociais e ter contato com outros investigados. No caso de descumprimento das normas, ela pode voltar para o presídio. 

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Edição:
Fernando Fraga
stf Alexandre de Moraes débora do baton PGR Tornozeleira
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