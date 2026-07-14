logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

MPRJ mira cobrança ilegal para autorizar festas em barcos em Búzios

Subsecretário de turismo da cidade foi preso nesta terça-feira
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/07/2026 - 18:34
Rio de Janeiro
Búzios (RJ), 14/07/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Armação de Búzios. Foto: Prefeitura de Búzios/Divulgação
© Prefeitura de Búzios/Divulgação

O policial civil aposentado e atual subsecretário municipal de Turismo de Armação dos Búzios, Sérgio Ferreira dos Santos, e o coordenador de Trânsito e Transporte do município, Igenes Lopes Santos Filho, foram presos preventivamente nesta terça-feira (14). Durante o cumprimento dos mandados foram apreendidos celulares e documentos.

Eles e mais duas pessoas foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por integrar um esquema de corrupção voltado à autorização de festas em embarcações no município. A cidade de Armação dos Búzios é uma das mais conhecidas do litoral fluminense e um dos principais destinos turísticos do país.

Os denunciados responderão pelos crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com Gaeco, eles cobravam entre R$ 1 mil e R$ 3 mil para permitir a realização dos eventos sem a expedição formal de alvará nem fiscalização.

As apurações apontaram ao menos 38 episódios em que os atos de corrupção foram praticados. O esquema funcionou, ao menos, entre janeiro de 2021 e março de 2026.

Além das prisões preventivas, o Juízo da 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa determinou, a pedido do Gaeco, o cumprimento de mandados de busca e apreensão nos endereços dos quatro denunciados.

A Justiça decretou, ainda, a suspensão do exercício das funções públicas e o sequestro de bens dos acusados até o limite de R$ 500 mil.

 A Agência Brasil entrou em contato com a Prefeitura de Armação de Búzios e aguarda o posicionamento.

Relacionadas
O ex-prefeito em Belford Roxo Márcio Canella. Foto: Marcio Canella/ Instagram
Ex-prefeito de Belford Roxo permanecerá preso à disposição da Justiça
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
PF indicia Careca do INSS e mais 47 por esquema de descontos ilegais
Edição:
Vinicius Lisboa
Rio de Janeiro Ministério Público MPRJ Armação de Búzios Região dos Lagos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Argentina v Cape Verde - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 3, 2026 Argentina's Lionel Messi celebrates after the match as Argentina qualify for the Round of 16 stage of the World Cup Reuters/Paul Childs/Arquivo/Proibida reprodução
Esportes Como Argentina e Inglaterra chegam à semifinal da Copa do Mundo
ter, 14/07/2026 - 19:19
Caminhão-tanque abastece posto de combustivel no Plano Piloto, região central da capital
Política Senado aprova MP com novas regras do frete mínimo rodoviário
ter, 14/07/2026 - 19:08
TRE de Alagoas lança quadrinho digital sobre desinformação na internet. Foto: Justiça Eleitoral/Divulgação
Justiça TRE de Alagoas lança HQ para orientar idosos contra desinformação
ter, 14/07/2026 - 19:00
Alto Paraíso de Goiás (GO) - Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no município de Alto Paraíso (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Economia Financiamentos de projetos rurais sustentáveis terão juros mais baixos
ter, 14/07/2026 - 18:47
Rio de Janeiro (RJ), 14/07/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Série que celebra 90 anos da Nacional destaca Rainhas do Rádio. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Série que celebra 90 anos da Nacional destaca Rainhas do Rádio
ter, 14/07/2026 - 18:47
Rio de Janeiro (RJ), 14/07/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Theatro Municipal do Rio de Janeiro completa 117 anos. Foto: Daniel Ebendinger/Divulgação
Cultura Theatro Municipal celebra 117 anos com retorno de Salvator Rosa
ter, 14/07/2026 - 18:37
Ver mais seta para baixo