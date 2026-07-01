logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Polícia Civil do DF não indicia Bolsonaro no caso de arma apreendida

Militar que estava com o artefato responderá por porte ilegal
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/07/2026 - 15:30
Brasília
Brasília - Polícia Civil do DF cumpre 28 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão na operação Delivery contra o tráfico de drogas, na Esplanada dos Ministérios (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Civil do Distrito Federal encerrou nesta terça-feira (1°) o inquérito aberto para investigar o caso da arma de fogo apreendida com um segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

No mês passado, a corporação começou a apurar o caso após o militar do Exército Estácio Leite da Silva Filho ter sido parado em uma blitz, em Brasília, com uma arma do ex-presidente. Segundo o militar, o armamento seria levado para conserto.

O delegado Thiago Boeing, responsável pelo caso, decidiu não indiciar Bolsonaro. No entendimento do delegado, a arma pertence ao ex-presidente e está legalizada.

Boeing também ressaltou que o ex-presidente não estava proibido de ter o armamento em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar pela condenação no processo da trama golpista. 

"Analisando os elementos probatório produzidos nos autos, constata-se que Jair Messias Bolsonaro possuía o registro válido da arma de fogo, não havendo restrições conhecidas para que tivesse a arma regularmente registrada em sua residência. É fato notório que foram cumpridos mandados de busca e apreensão em sua residência e a arma de fogo não foi recolhida ou mesmo foi lançada restrição em seu registro. Portanto, não vislumbro materialidade e conduta dolosa de eventual crime de ilegal de arma de fogo de uso restrito", escreveu o delegado. 

Contudo, Boeing entendeu que Estácio Leite deve responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 

"Estácio Leite da Silva Filho possui o porte de arma de fogo para portar armas de fogo da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, porém portava arma registrada em nome de terceiro, sem autorização de seu proprietário e em desacordo com as exigências legais do Estatuto do Desarmamento", completou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

PGR 

Após receber o relatório da Polícia Civil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 48 horas para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a defesa de Bolsonaro se manifestem sobre as conclusões da investigação. 

Relacionadas
Brasília (DF) 13/11/2024 - Foto tirada na sessão da Primeira Turma do STF - 12/11/2024 Ministro Alexandre de Moraes durante a sessão da Primeira Turma do STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Moraes volta a pedir que PGR se manifeste sobre arma de Bolsonaro
Brasília (DF), 15/05/2026 - MPF pede julgamento de ação por ofensas da Marinha ao legado de João Cândido Para MPF, violações à honra da população negra e à memória coletiva estão comprovadas no processo, que dispensa nova produção de provas. Foto: Domínio Público
Revolta da Chibata: MPF recorre do valor da indenização da União
Greve dos rodoviários provoca paralisação da frota de ônibus da cidade e aglomerações nos pontos de parada.
TST determina aumento de 80% da frota de ônibus durante a greve no Rio
Edição:
Aline Leal
Jair Bolsonaro PCDF stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 30/01/2025 - A ministra da Saúde, Nísia Trindade, participa da abertura da 1ª reunião ordinária de 2025 da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), em Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Nísia Trindade lança livro sobre bastidores da covid-19
qua, 01/07/2026 - 16:11
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 1, 2026 England's Harry Kane celebrates scoring their second goal REUTERS/Claudia Greco
Esportes Inglaterra elimina RD Congo com dois gols de Kane e avança às oitavas
qua, 01/07/2026 - 16:11
Brasília (DF) 23/04/2024 Deputada Carla Zambelli durante coletiva na Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Corte da Itália manda refazer julgamento sobre extradição de Zambelli
qua, 01/07/2026 - 15:56
Brasília - Polícia Civil do DF cumpre 28 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão na operação Delivery contra o tráfico de drogas, na Esplanada dos Ministérios (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Justiça Polícia Civil do DF não indicia Bolsonaro no caso de arma apreendida
qua, 01/07/2026 - 15:30
Brasília (DF), 01/07/2026 - O repórter da Agência Brasil Rafael Cardoso. Foto: Rafael Cardoso/Arquivo Pessoal
Meio Ambiente Repórter da Agência Brasil vence editais de jornalismo socioambiental
qua, 01/07/2026 - 15:23
Rio de Janeiro (RJ), 01/07/2026 – A presidente da Petrobras, Magda Chambriard durante lançamento da Seleção Pública Petrobras Cultural 2026, no Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Gasolina também deve acompanhar tendência internacional de queda
qua, 01/07/2026 - 14:48
Ver mais seta para baixo