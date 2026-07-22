logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PT aciona TSE contra Flávio Bolsonaro sobre urnas eletrônicas

Senador fez afirmações falsas já desmentidas pela Corte
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/07/2026 - 20:25
Brasília
Fachada do TSE
© TSE

A Federação Brasil da Esperança (Fé Brasil), composta pelo PT, PV e PCdoB, entrou nesta quarta-feira (22) com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pela divulgação de informação falsa sobre as urnas eletrônicas.

A ação foi protocolada um dia após o parlamentar, que é pré-candidato à Presidência da República, afirmar que as urnas eletrônicas no Brasil foram produzidas pela empresa venezuelana Smartmatic, informação que já foi desmentida pelo TSE.

Os advogados da federação solicitaram ao tribunal a aplicação de multa de R$ 30 mil contra o senador, além da determinação para remover postagens que associem a empresa ao sistema eletrônico de votação.

A ação também cita aliados de Flávio Bolsonaro. A federação informou ao TSE que o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), a deputada federal Júlia Zanata (PL-SC) e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro propagaram desinformação contra o processo eleitoral em postagens em seus perfis nas redes sociais.

Os parlamentares teriam articulado desinformação contra a integridade do sistema eletrônico de votação brasileiro ao citarem um documento divulgado no dia 10 de julho pelo governo norte-americano para sugerir manipulação nas eleições da Venezuela entre 2004 e 2020.

Segundo os partidos, as conclusões não têm relação com o processo eleitoral brasileiro.

"Não há nenhuma referência ao sistema eleitoral brasileiro. O documento estadunidense e suas conclusões, sejam lá quais forem, não dizem respeito ao Brasil em nenhum aspecto, porém, essa circunstância é deliberadamente omitida ou descontextualizada pelos representados em suas manifestações públicas", afirmou a federação.

A Agência Brasil entrou em contato com a assessoria de Flávio Bolsonaro e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestação. 

Relacionadas
Brasília (DF), 01/12/2025 – Urna eletrônica que será utilizada no teste público de segurança dos sistemas eleitorais 2026.
TSE reforça que empresa venezuelana não forneceu urnas ao Brasil
TSE - Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica
TSE abre prazo para solicitação de voto em trânsito
17/06/2026 - Tribunal Superior Eleitoral - TSE . Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
Brasil terá 158,7 milhões de eleitores aptos a votar em outubro
Edição:
Maria Claudia
PT TSE Flávio Bolsonaro Urnas Eletrônicas Informações Falsas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Foz do Iguaçu (PR), 14/04/2026 - Linhas de transmissão de energia elétrica da usina hidrelétrica Itaipu Binacional. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Comitê antecipa geração de energia para evitar impactos do El Niño
qua, 22/07/2026 - 21:17
Fachada do TSE
Justiça PT aciona TSE contra Flávio Bolsonaro sobre urnas eletrônicas
qua, 22/07/2026 - 20:25
21 July 2026. Rome, Italy. (L-R) Prof. Peter Lawrence Makenga Msoffe, Deputy Permanent Secretary in the Ministry of Agriculture, United Republic of Tanzania, Cheikhou Oumar Ba, Minister for Agriculture, Food Sovereignty and Livestock, Republic of Senegal, Abdurakhmonov Ibrokhim Yulchievich, Minister for Agriculture, Republic of Uzbekistan, Alvaro Lario, President IFAD, FAO Director-General QU Dongyu, Rania Dagash Kamara, Assistant Executive Director World Food Programme (WFP), Fernanda Machiaveli Morão De Oliveira, Minister for Agrarian Development and Family Agriculture, Federative Republic of Brazil, and Máximo Torero Cullen, Chief Economist, FAO, at the Launch of The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2026. FAO headquarters, (Red room). Foto: ©️FAO/Giuseppe Carotenuto
Direitos Humanos Brasil continua fora do Mapa da Fome, aponta relatório da ONU
qua, 22/07/2026 - 20:20
Carlos Alberto Parreira - seleção brasileira - técnico - em 15/05/2023
Geral Parreira apresenta melhora e pode deixar UTI até o final de semana
qua, 22/07/2026 - 20:00
Brasília (DF) 29/12/2025 - Edifício sede dos Correios. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia TCU cita risco fiscal dos Correios e defende compensação de custos
qua, 22/07/2026 - 19:19
O Palácio Guanabara, em Laranjeiras, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Geral Governo do Rio exonera comissionados em autarquia investigada
qua, 22/07/2026 - 19:08
Ver mais seta para baixo