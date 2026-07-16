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Justiça

Empresário Thiago Brennand é condenado a 31 anos de prisão por estupro

Conforme a decisão, ele terá de indenizar a vítima em R$ 100 mil
Agência Brasil
Publicado em 16/07/2026 - 18:06
São Paulo
São Paulo (SP) - Thiago Brennand preso - Algemado, Thiago Brennand desembarca escoltado pela PF em São Paulo. Empresário é acusado de diversos crimes contra mulheres - Foto de Thiago Brennand postada nas redes sociais Foto: Thiago Brennand/Instagram
© Thiago Brennand/Instagram

O empresário Thiago Brennand foi condenado pela Justiça de São Paulo a 31 anos, cinco meses e 24 dias de prisão, em regime fechado, pelos crimes de agressão e estupro contra sua ex-companheira. Ele também a obrigou a tatuar as iniciais dele no corpo.

A decisão foi tomada pela 1ª Vara de Porto Feliz (SP), que ainda o condenou a pagar uma indenização de R$ 100 mil à vítima.

Brennand foi condenado por constrangimento ilegal, lesão corporal, estupro e coação no curso do processo, divulgação de cena de estupro e registro não autorizado de ato sexual.

Os vários crimes cometidos por Brennand contra a ex-companheira aconteceram em 2021 e foram tornados públicos em 2022. Antes disso, o empresário ficou conhecido após agredir uma outra mulher em uma academia de ginástica. A violência foi registrada pelas câmeras do estabelecimento, e as imagens foram divulgadas na mídia e redes sociais.

A condenação desta semana é um revés para Thiago Brennand, que foi absolvido na semana passada em outro processo em que foi condenado em primeira instância por prática de estupro e ameaça à vítima.

Neste caso, segundo o processo, Brennand foi acusado de conduzir a mulher para um hotel enquanto ela estava fora de si e praticar sexo sem consentimento. Ele havia sido condenado a oito anos de prisão e também ao pagamento de R$ 200 mil por danos morais.

O criminoso foi absolvido, em 2024, de uma outra acusação de estupro de uma massagista. O caso aconteceu em 2022 e Brennand havia sido condenado a oito anos de prisão.

O empresário está preso na Penitenciária Álvaro de Carvalho 2, em Potim, interior de São Paulo.

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Edição:
Juliana Andrade
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