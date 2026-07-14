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Justiça

TJSP absolve empresário Thiago Brennand de acusação de estupro

Decisão é da 2ª Câmara de Direito Criminal
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/07/2026 - 21:00
São Paulo
São Paulo (SP) - Thiago Brennand preso - Algemado, Thiago Brennand desembarca escoltado pela PF em São Paulo. Empresário é acusado de diversos crimes contra mulheres - Foto de Thiago Brennand postada nas redes sociais Foto: Redes Sociais/Arquivo Pessoal
© Redes Sociais/Arquivo Pessoal

A 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) absolveu o empresário Thiago Brennand em um segundo processo, no qual havia sido condenado em primeira instância por forçar a prática de atos sexuais e ameaçar a vítima. A tese da defesa é que os atos foram consensuais e a outra parte, uma estudante de medicina, tinha condições de responder por seus atos.

No processo, de dezembro de 2022, Brennand foi acusado de conduzir a mulher para um hotel enquanto ela estava fora de si, forçando atos sexuais durante a madrugada e o dia seguinte. Na acusação em primeira instância, a promotoria assumiu ainda acusação dela de que um motorista ou segurança estava armado na porta do quarto de hotel, onde ela ficou, e que o ato foi gravado sem sua anuência. Inicialmente, o empresário havia sido condenado a oito anos de prisão e ao pagamento de R$ 200 mil por danos morais.

Atuam na defesa de Brennand os advogados Alberto Toron e Luiza Oliver. O processo tramita em segredo de Justiça. Segundo a assessoria do TJSP limitou-se a informar que a 2ª Câmara de Direito Criminal do TJSP absolveu o réu no processo em que respondia na 30ª Vara Criminal.

Brennand segue preso em regime fechado, uma vez que foi condenado em outros processos. 

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Edição:
Juliana Andrade
thiago brennand Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estupro
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