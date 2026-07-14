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Justiça

TRE de Alagoas lança HQ para orientar idosos contra desinformação

Revista digital reúne dicas sobre golpes e notícias falsas
Madson Euler - Repórter da Rádio Nacional
Publicado em 14/07/2026 - 19:00
São Luís
TRE de Alagoas lança quadrinho digital sobre desinformação na internet. Foto: Justiça Eleitoral/Divulgação
© Justiça Eleitoral/Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas acaba de lançar uma revista em quadrinhos digital para orientar os idosos sobre desinformação no período eleitoral. A HQ, que faz parte das ações do Projeto 60+, iniciativa voltada à promoção da cidadania e da inclusão digital da população idosa, apresenta dicas para reconhecer notícias falsas, golpes virtuais e conteúdos enganosos. 

A revistinha digital Dona Maria e o Segredo da Informação de Verdade, disponível no site do TRE alagoano, explica o que deve ser considerado ao receber uma informação. As orientações valem para o de uso das redes sociais e aplicativos de mensagens não só no período eleitoral, mas no cotidiano.  

A personagem Dona Maria é inserida em situações do dia a dia, onde ela aprende a identificar conteúdos enganosos, conferir a origem das informações antes de compartilhá-las e buscar fontes confiáveis para confirmar notícias recebidas por aplicativos de mensagens e redes sociais. 

O material também alerta para cuidados com dados pessoais, senhas e links suspeitos, além de reforçar a importância de adotar práticas seguras durante a navegação na internet.


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Edição:
Paula de Castro / Akemi Nitahara
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