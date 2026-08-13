logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Audiência no STF sobre empréstimo ao BRB termina sem avanços

Impasse envolve regras para eventual calote por parte do DF
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/08/2026 - 19:44
Brasília
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), realizou nesta quinta-feira (13) uma audiência de mediação para tentar destravar o empréstimo de R$ 6,6 bilhões que o Banco de Brasília (BRB) busca junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC) para cobrir parte do rombo provocado pela compra de carteiras de crédito fraudulentas do Banco Master.

A audiência terminou sem avanços, e as partes envolvidas no caso decidiram que as negociações vão continuar.

Em maio deste ano, Fux chancelou o acordo no qual o FGC, entidade privada que reúne bancos públicos e privados, avaliaria a concessão do empréstimo ao BRB, sem aval financeiro do governo federal. O fundo receberia como garantia as verbas federais que são destinadas ao governo do Distrito Federal (GDF) por meio do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Contudo, as negociações não prosperaram, e o GDF entrou com uma petição no STF para informar que o acordo não foi colocado em prática.

O impasse envolve as regras para eventual calote por parte do governo distrital. Os bancos que fazem parte do FGC querem garantias de que vão conseguir acessar os recursos do FPE e FPM, que são recursos públicos, em caso de inadimplência.

Os bancos também têm dúvidas sobre a viabilidade do plano de negócios do BRB para os próximos anos.

Durante a audiência de hoje, a governadora Celina Leão ressaltou que o empréstimo será concedido ao GDF, controlador do BRB, e não ao banco. O governo é o controlador da instituição. 

A governadora reconheceu que o BRB não divulgou seu balanço financeiro após o surgimento da investigação do caso Master, mas ponderou que todas as informações financeiras foram enviadas ao FGC.

Segundo a governadora, o balanço só será publicado após a concessão do empréstimo.

"O banco está nesta condição desde novembro do ano passado. É um banco solido. É um banco que sobreviveu com liquidez”, afirmou. 

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, também participou da audiência e reforçou que a União não será avalista do empréstimo.

Durigan disse que o BRB é um banco sólido, mas teve um "problema grave", que não foi gerado pela União.

Apesar disso, o ministro afirmou que o governo federal foi proativo e sugeriu soluções ao participar da mediação.

"A União não tem nada que ver com essa história. É um problema gerado pelo governo do DF, com o BRB, que tem que ser tratado pelos responsáveis", completou. 

O empréstimo é uma exigência do Banco Central (BC) para recompor as contas do banco após as fraudes apontadas pelas investigações da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. Em setembro do ano passado, o BC rejeitou a compra do Master pelo BRB ao encontrar diversas fraudes, entre elas, ativos financeiros sem lastro financeiro.

Saiba mais sobre as negociações em torno do BRB no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil

Relacionadas
Fachada do edifício sede do TSE
TSE determina que filiação de Flávio ao PL seja restabelecida
Fachada do TSE
TSE nega hackeamento após Flávio aparecer filiado ao Missão
A Justiça do Rio aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra 26 pessoas acusadas de integrar uma rede criminosa. Foto: Divulgação
Justiça torna réus acusados de praticar extorsão com falsos anúncios
Edição:
Aline Leal
undefined
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 07/08/2026 - TSE faz demonstração de como votar na urna eletrônica na Rodoviária de Brasília. Foto: Valter Campanato/ Agência Brasil
Política OEA enviará missão internacional para acompanhar eleições no Brasil
sex, 14/08/2026 - 15:25
Uso contínuo de celular com a cabeça inclinada para baixo pode gerar problemas na cervical.
Educação Na era da IA, inclusão digital deve ser crítica, defende educadora
sex, 14/08/2026 - 15:09
Logo da WTA na rede durante partida de torneio do circuito feminino de tênis profissional em Montreal, no Canadá 28 de julho de 2025 Eric Bolte-Imagn Images
Esportes Grupo de direitos humanos pede à WTA que revogue testes de gênero
sex, 14/08/2026 - 15:00
Brasília – DF – 12/05/2026 – Reunião da Comissão Especial da Câmara sobre o Fim da Escala 6x1 para debater os impactos econômicos da redução da escala de trabalho, sem redução de salário. Participou ministro da Fazenda, Dario Durigan. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Economia Durigan rebate críticas de inércia sobre crise do BRB
sex, 14/08/2026 - 15:00
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula diz que só acatará indicação de embaixador dos EUA após eleições
sex, 14/08/2026 - 14:58
Brasília – DF- 21/05/2026 – Senador Davi Alcolumbre durante Sessão do Congresso Nacional para analisar vetos parciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. Esses vetos impedem municípios inadimplentes com até 65 mil habitantes de firmar convênios e receber recursos federais. Foto: Lula Marques /Agência Brasil.
Política Alcolumbre destrava PEC do fim da 6x1 após conversas com Lula
sex, 14/08/2026 - 14:34
Ver mais seta para baixo