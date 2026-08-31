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Justiça

Bruno Dantas renuncia ao cargo de ministro do TCU

Senado deverá indicar novo integrante para ocupar a vaga
Agência Brasil
Publicado em 31/08/2026 - 17:26
Brasília
O novo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, toma posse na sede do TCU
© Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro Bruno Dantas apresentou nesta segunda-feira (31) uma carta de renúncia ao cargo de integrante do Tribunal de Contas da União (TCU).  Dantas ocupava o cargo de 2014.

O ministro informou que deixou o tribunal para se dedicar à iniciativa privada. Ele tem 48 anos e poderia permanecer no TCU até 75 anos, quando completaria o prazo de aposentadoria compulsória.

Em carta enviada ao presidente do TCU, Vital do Rêgo, Bruno Dantas disse que cumpriu seus deveres com "lealdade e dedicação" e que decidiu deixar o cargo em busca de "novos desafios".

"Aos colegas ministros e, de modo muito especial, aos auditores do Tribunal de Contas da União: convivi com vocês nos anos mais intensos da minha vida pública, e foi com vocês que aprendi o que é o serviço público em sua expressão mais nobre", declarou.

Com a saída de Dantas, caberá ao Senado indicar um novo integrante para o TCU. Ele integrava uma das cadeiras da Casa.

O plenário do TCU é composto por nove ministros, sendo seis de indicação do Congresso e três da Presidência da República.

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Edição:
Amanda Cieglinski
Bruno Dantas TCU
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