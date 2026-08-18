logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Deputado vira réu no STF por injúria contra Lula

Colegiado aceitou por unanimidade denúncia da PRG
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/08/2026 - 17:25
Brasília
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
© José Cruz/Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira (18) tornar réu o deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) pelo crime de injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Por unanimidade, o colegiado aceitou denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o parlamentar. Em abril do ano passado, Gilvan desejou a morte de Lula, durante discurso na sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara e ainda proferiu outros xingamentos. Em seguida, o deputado postou sua fala nas redes sociais. 

Os ministros seguiram voto da relatora, ministra Cármen Lúcia. Para a ministra, a imunidade parlamentar foi concedida pela Constituição para garantir o exercício da atividade parlamentar, mas não pode ser invocada no caso do deputado.

"Foram excessos que teriam levado a ofensas diretas, alheias ao exercício do mandato e reproduzidas pelas redes sociais", afirmou. 

Alexandre de Moraes acompanhou o voto da relatora e disse que ofensas praticadas por parlamentares se tornaram rotineiras.

"A imunidade parlamentar não foi feita para ofender pessoas, para agredir. Foi feita para discutir assuntos, fiscalizar os demais poderes", pontuou.

Flávio Dino proferiu o último voto sobre a questão e afirmou que a imunidade não é absoluta.

O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido e não participou do julgamento. Antes de ser nomeado para o Supremo, Zanin atuou como advogado de Lula. 

Durante a tramitação do processo, a defesa do deputado solicitou o arquivamento da denúncia e sustentou que as falas estão acobertadas pela imunidade parlamentar. 

 

Relacionadas
Brasília (DF) 09/04/2025 - O deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) afirmou, nesta terça-feira 8, desejar a morte do presidente Lula (PT), durante uma sessão da Comissão de Segurança Pública. Foto: Agência Câmara
Deputado Gilvan da Federal tem mandato suspenso por três meses 
Edição:
Valéria Aguiar
stf Injúria Presidente Lula deputado Gilvan da Federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Soure (PA), 09/010/2025 - A empreendedora Glauciane Pinheiro Lima produz estampas originais da moda marajoara no Espaço Mang. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Inscrições para capacitação em IA para empreendedoras estão abertas
ter, 18/08/2026 - 19:18
Reforço na fiscalização de voos panorâmicos no Rio, Foto: : Fabio Motta/ Prefeitura do Rio
Geral Anac suspende quatro empresas de voos panorâmicos que operavam no Rio
ter, 18/08/2026 - 19:06
Brasília - 11/08/2026 - Discord: a rede social popular entre jovens. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Entidades publicam carta em defesa da suspensão de lives no Discord
ter, 18/08/2026 - 18:28
Sessão da Primeira Turma do STF. Foto: Victor Piemonte/STF
Justiça Dino e Moraes defendem rediscutir dispensa de diploma para jornalista
ter, 18/08/2026 - 18:01
A atriz Glória Menezes morreu aos 91 anos nesta terça-feira (18), em sua casa, no Rio de Janeiro. Foto: Instagram/gloriamenezesoficial
Cultura Atriz Glória Menezes morre aos 91 anos, no Rio
ter, 18/08/2026 - 17:58
Brasília (DF) 05/08/2026 -Idoso usando celular na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Fazenda suspende 14 sites de apostas por irregularidades
ter, 18/08/2026 - 17:35
Ver mais seta para baixo