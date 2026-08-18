logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Dino e Moraes defendem rediscutir dispensa de diploma para jornalista

Em 2009, STF declarou inconstitucional a obrigatoriedade do diploma
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/08/2026 - 18:01
Brasília
Sessão da Primeira Turma do STF. Foto: Victor Piemonte/STF
© Victor Piemonte/STF

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino e Alexandre de Moraes defenderam nesta terça-feira (18) a rediscussão sobre a decisão da Corte, que, em 2009, dispensou o diploma de jornalista para exercício legal da profissão.

A discussão voltou à tona durante sessão da Primeira Turma, que julgou um caso de direito de resposta envolvendo a TV Globo e uma clínica médica citada em uma reportagem sobre assédio sexual.

Durante a sessão, Dino disse que a decisão do Supremo que dispensou o diploma para exercício da profissão se tornou um complicador para o julgamento de casos sobre liberdade de imprensa. 

"A extensão automática desse regime de garantias a qualquer blogueiro pode levar a que o PCC e o Comando Vermelho façam um concurso para selecionar blogueiros", disse.

Moraes defendeu a regulamentação da profissão e disse que o direito constitucional à liberdade de imprensa não pode ser invocado por usuários que usam as redes sociais para cometer crimes contra a honra e atos de desinformação.

"Hoje, com as redes sociais, qualquer pessoa acorda e diz a partir de hoje eu sou jornalista e começa a ofender a honra de inúmeras pessoas e se escudar da liberdade de imprensa", completou.

Em 2009, o STF decidiu que a exigência do diploma de jornalismo e do registro profissional para exercício da profissão é inconstitucional.

Por maioria de votos, a Corte entendeu que o Decreto-Lei 972/1969 não foi recepcionado pela Constituição de 1988. O decreto criou regras para exercício da profissão, entre elas, a obrigatoriedade de registro no Ministério do Trabalho e diploma de curso superior em jornalismo.

Quebra de sigilo

A rediscussão sobre a dispensa de diploma para jornalista ocorre no momento em que a Corte é criticada por autorizar medidas de quebra de sigilo contra o blogueiro maranhense Luís Pablo.

Na semana passada, Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) manifestaram preocupação com a decisão do ministro Alexandre de Moraes que permitiu a identificação da fonte do jornalista, responsável por denúncias sobre o suposto uso irregular de veículos oficiais por Flávio Dino. 

Segundo Moraes, informações repassadas pela fonte foram obtidas a partir do monitoramento ilegal da rotina de Dino e seus familiares em São Luís. 

 

Relacionadas
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Deputado vira réu no STF por injúria contra Lula
Brasília (DF), 25/02/2026 – Ministro Flávio Dino no plenário da primeira turma durante segundo dia do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Dino determina afastamento do presidente do TCE do Maranhão
Edição:
Amanda Cieglinski
Flávio Dino Alexandre de Moraes stf Primeira Turma diploma de jornalista Jornalismo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Soure (PA), 09/010/2025 - A empreendedora Glauciane Pinheiro Lima produz estampas originais da moda marajoara no Espaço Mang. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Inscrições para capacitação em IA para empreendedoras estão abertas
ter, 18/08/2026 - 19:18
Reforço na fiscalização de voos panorâmicos no Rio, Foto: : Fabio Motta/ Prefeitura do Rio
Geral Anac suspende quatro empresas de voos panorâmicos que operavam no Rio
ter, 18/08/2026 - 19:06
Brasília - 11/08/2026 - Discord: a rede social popular entre jovens. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Entidades publicam carta em defesa da suspensão de lives no Discord
ter, 18/08/2026 - 18:28
Sessão da Primeira Turma do STF. Foto: Victor Piemonte/STF
Justiça Dino e Moraes defendem rediscutir dispensa de diploma para jornalista
ter, 18/08/2026 - 18:01
A atriz Glória Menezes morreu aos 91 anos nesta terça-feira (18), em sua casa, no Rio de Janeiro. Foto: Instagram/gloriamenezesoficial
Cultura Atriz Glória Menezes morre aos 91 anos, no Rio
ter, 18/08/2026 - 17:58
Brasília (DF) 05/08/2026 -Idoso usando celular na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Fazenda suspende 14 sites de apostas por irregularidades
ter, 18/08/2026 - 17:35
Ver mais seta para baixo