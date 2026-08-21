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Justiça

Justiça autoriza cremação de vítimas de queda de helicóptero no Rio

Acidente na Floresta da Tijuca matou três colombianas da mesma família
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/08/2026 - 07:12
Rio de Janeiro
Equipes do Corpo de Bombeiros atuam na Vista Chinesa, Rio de Janeiro, depois de queda de helicóptero Crédito da foto: Divulgação CBMRJ
© Divulgação CBMRJ

A Vara de Registros Públicos do Tribunal de Justiça do Rio autorizou a cremação dos corpos de Dayan Sofia Murillo Manrique, Lida Rocio Cubillos Cardenas e Wendy Yolani Manrique Cubillos, as três colombianas da mesma família que morreram na queda de um helicóptero em 8 de agosto, na região da Vista Chinesa, na Floresta da Tijuca. Após a queda na mata, a aeronave explodiu. No acidente, o piloto também morreu.

 A decisão foi tomada após laudos conclusivos de necropsia realizados pelo Instituto Médico Legal (IML) e manifestação favorável do Ministério Público estadual.

A cremação, por se tratar de morte decorrente de acidente, exige autorização judicial. A identificação das vítimas foi feita pelo IML por meio de exames odontológicos e antropológicos, procedimento necessário em razão de as três mulheres serem estrangeiras e não haver, no Brasil, uma base de dados que permita a confirmação pelas impressões digitais. 

A juíza Raquel Santos Pereira Chrispino disse que a decisão “considerou que os exames realizados afastaram a necessidade de novas perícias e que não havia necessidade de novas diligências pela autoridade policial. A decisão vale como alvará e determina que os requerentes apresentem, em cinco dias, a comprovação da realização da cremação e cópias dos registros de óbito”.

As cinzas das vítimas serão levadas para a Colômbia.

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