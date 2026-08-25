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Justiça

Justiça mantém suspensão de demissões em massa das Casas Bahia

Decisão ocorreu na noite de ontem pela juíza Sandra Nara Silva
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/08/2026 - 17:06
Brasília
Casas Bahia: após fechamento de 298. Foto: Divulgação/ Casas Bahia
© Divulgação/ Casas Bahia

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Distrito Federal decidiu manter a liminar que proibiu as demissões em massa que foram efetivadas pelas Casas Bahia em todo o país.

A decisão foi proferida na noite desta segunda-feira (24) pela juíza Sandra Nara Bernardo Silva. A magistrada rejeitou um mandado de segurança protocolado pela varejista após constatar que a empresa não apresentou todos os documentos necessários para o julgamento do caso. 

Com a decisão, permanece válida a decisão de primeira instância que entendeu que as dispensas ocorreram sem a intervenção do sindicato da categoria, medida imprescindível conforme a legislação e a jurisprudência dos tribunais trabalhistas.

A empresa foi obrigada a restabelecer os vínculos trabalhistas e incluir os funcionários na folha de pagamento, no plano de saúde e a manter os benefícios assistenciais. Novas demissões só poderão ocorrer se tiverem intermediação dos sindicatos.

Após a suspensão das demissões, a varejista declarou que respeita as decisões judiciais e que prestará os esclarecimentos que forem solicitados.

Na semana passada, a empresa anunciou que protocolou na Justiça um pedido de recuperação judicial.  As dívidas da companhia chegam a R$ 17,3 bilhões. 

Cerca de 1,9 mil funcionários já foram demitidos e 298 lojas foram fechadas.

 

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Edição:
Valéria Aguiar
Justiça Casas Bahia TRT Funcionários Demissões
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