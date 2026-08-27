logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

MP do Rio denuncia 20 pessoas por envolvimento com milícia e facção

Dois policiais militares foram presos pelo Gaeco
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/08/2026 - 18:34
Rio de Janeiro
07/07/2026 - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, em operação de março de 2026 — Foto: Divulgação/MP-SP
© Divulgação/MP-SP

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou, nesta quinta-feira (27), 20 pessoas investigadas por integrar núcleos ligados à milícia de Curicica, na zona oeste, e ao Terceiro Comando Puro (TCP).  

Entre os denunciados, estão dois policiais militares. Jorge Anastácio Rodrigues Simões é lotado no 4º Batalhão da Polícia Militar, no Méier, e Leo Carlos Araújo Santos atua no 2º BPM, em Botafogo.  

Eles foram denunciados por atuação no fornecimento e na intermediação de armas e munições destinadas à milícia de Curicica e ao TCP.

Ao decretar as prisões preventivas, o Juízo da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital destacou “a gravidade concreta dos fatos, a estrutura armada da organização, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de preservação da ordem pública”.

A denúncia atribui aos denunciados os crimes de constituição de milícia privada, associação para o tráfico de drogas com emprego de arma de fogo e comércio ilegal de armas e munições de uso restrito.  

De acordo com informações do MP, a milícia de Curicica tem estrutura hierarquizada e divisão de tarefas. André Costa Bastos, conhecido como o “Boto” ou “Redbull”, mesmo preso no sistema penitenciário federal, seria o responsável pelo comando estratégico, enquanto Osmar Silva de Souza, o “Messi” ou “Novinho”, exerceria a liderança operacional do grupo. 

A organização teria como fontes de financiamento a cobrança de valores extorsivos de moradores e comerciantes, além de roubos de veículos e cargas em Jacarepaguá e regiões próximas.

Aliança

As investigações também apontaram uma aliança entre a milícia de Curicica e integrantes do TCP atuantes nos complexos da Maré e da Pedreira, baseada em um pacto de não agressão e cooperação operacional. 

O objetivo seria o apoio mútuo contra grupos rivais, especialmente o Comando Vermelho, além da facilitação do comércio ilícito de armas e drogas. Nesse contexto, Yuri Guimarães Soares, o “Lirow”, é apontado como elo entre a estrutura paramilitar e integrantes da facção criminosa.

A denúncia aponta também o comércio clandestino de armamento de alto poder ofensivo, incluindo fuzis, pistolas e munições.

Posicionamento

Em nota, a Polícia Militar informou que, na manhã desta quinta-feira (27), a Corregedoria Geral da corporação acompanhou uma ação do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Geco), que teve como objetivo cumprir dois mandados de prisão contra policiais militares.

Os policiais serão encaminhados à Unidade Prisional da corporação, localizada em Niterói, na região metropolitana do Rio, onde permanecerão à disposição da Justiça.

“Os agentes serão submetidos a Procedimentos Administrativos Disciplinares (PADs), que têm como objetivo avaliar a permanência dos acusados nos quadros da corporação”, informou a nota.

Relacionadas
Logo da Agência Brasil
Deputada estadual do RJ se torna ré por envolvimento com milícia
Dia dos namorados digital.
Presos de PE fingem integrar facção para aplicar golpe do amor
Edição:
Talita Cavalcante
Gaeco Rio de Janeiro facção milícia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Final da Liga dos Campeões entre Paris St Germain e Inter de Milão 31/5/2025 REUTERS/Kai Pfaffenbach
Esportes Atual campeão PSG enfrentará Barça e City na Liga dos Campeões 2026/27
qui, 27/08/2026 - 19:40
Logo da Agência Brasil
Geral Avião derrapa no Santos Dumont e voos são cancelados
qui, 27/08/2026 - 19:28
Brasília - O CCBB traz uma das mais importantes artistas japonesas em atuação na exposição, Obsessão Infinita, que reúne 110 obras, realizadas entre 1949 e 2012 (Divulgação/Meio e Imagem Comunicação)
Internacional Yayoi Kusama, ícone da arte contemporânea, morre aos 97
qui, 27/08/2026 - 19:21
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF decidirá se acesso a dados de usuários precisa de ordem judicial
qui, 27/08/2026 - 19:10
Rio de Janeiro (RJ), 27/08/2026 - Exposição Lideranças Quilombolas do Rio de Janeiro: História e Resistência, com curadoria de Lydia de Carvalho e Diego Soares Bertuci, no Museu da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no centro da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Exposição destaca força de mulheres quilombolas no Rio de Janeiro
qui, 27/08/2026 - 19:03
Ilustração mostra silhueta de Gianni Infantino, presidente da Fifa, e logo da Uefa 30 de julho de 2026 REUTERS/Dado Ruvic
Esportes Uefa suspende provisoriamente ameaça de boicote a competições da Fifa
qui, 27/08/2026 - 19:02
Ver mais seta para baixo