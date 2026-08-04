logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

PF investiga senador Weverton Rocha por suspeita de desvios no INSS

São cumpridos mandados de busca e apreensão no DF e Maranhão
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/08/2026 - 12:13
Brasília
A Polícia Federal e a Receita Federal
© Arquivo/Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (4) nova fase da Operação Sem Desconto, que investiga suspeita de lavagem de dinheiro e fraudes relacionadas aos descontos indevidos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Maranhão, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

Entre os investigados, está o senador Weverton Rocha (PDT-MA).

Em nota, a PF alega que as investigações identificaram indícios de movimentações financeiras e patrimoniais feitas por meio de pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e operações com valores em espécie.

Na representação encaminhada ao STF, os investigadores afirmam que Weverton Rocha apareceria como responsável por “formular demandas, indicar beneficiários, cobrar pagamentos, acompanhar repasses, tratar de imóveis, orientar providências e interferir em decisões patrimoniais”.

Já o advogado Willer Tomaz de Souza é apontado como integrante central da estrutura investigada, associada a empresas, imóveis, aeronaves, operadores financeiros e interlocutores políticos.

Entre os alvos dos mandados de busca e apreensão estão também familiares de Weverton Rocha, empresários, operadores financeiros e escritórios de advocacia citados na investigação.

A esposa do senador, Samya Rocha, teria recebido mais de R$ 11 milhões de empresas relacionadas a Willer Tomaz.

Na decisão, o ministro André Mendonça afirma que “o conjunto probatório apresentado supera o plano das conjecturas” e cita a existência de “correlação temporal entre comunicações, aportes e cobranças”.

“As apurações prosseguem para esclarecer a origem e a destinação dos recursos, o objetivo dos repasses e a individualização das condutas dos investigados”, informou a PF.

A Agência Brasil aguarda manifestação dos acusados.

Relacionadas
16/07/2026 - Brasília - Tribunal Superior do Trabalho - TST . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Assédio eleitoral no trabalho é crime; saiba como identificar
Brasília -Presidente do CNJ Ministro Edson Fachin. Fotos: G. Dettmar/ CNJ
Fachin vai propor no CNJ regras de conduta para juízes
Edição:
Maria Claudia
Operação Sem Desconto INSS Lavagem de Dinheiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Smartphone, celular, em uso.
Educação Impacto das telas na saúde mental já é debatido em 80% das escolas
ter, 04/08/2026 - 12:23
A Polícia Federal e a Receita Federal
Justiça PF investiga senador Weverton Rocha por suspeita de desvios no INSS
ter, 04/08/2026 - 12:13
People walk towards the border with Morocco leaving Spain, amid mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta, Spain, July 31, 2026. REUTERS/Jon Nazca TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional ONG culpa Marrocos por “desespero” de imigrantes rumo a Europa
ter, 04/08/2026 - 11:42
Trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM na Marginal Pinheiros.
Geral Greve de trens em SP causa congestionamento de mais de 2 mil km 
ter, 04/08/2026 - 10:52
Incêndios florestais franceses deixam casas em ruínas e carros destruídos em Le Porge. Foto: Frame/Reuters/ Proibido reprodução
Internacional Incêndios na França revelam centenas de projéteis da Segunda Guerra
ter, 04/08/2026 - 10:34
Pedras de granizo danificaram 500 casas em 5 minutos, durante chuvas no Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação/ Fabrício Cabral/ Prefeitura de Santo Antônio das Missões
Geral Região Sul tem previsão de chuva e granizo para esta terça-feira
ter, 04/08/2026 - 09:53
Ver mais seta para baixo