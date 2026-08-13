logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

STF dá 2 anos para Congresso regulamentar mineração em terra indígena

Indígenas Cinta Larga poderão explorar até lei ser editada
Agência Brasil
Publicado em 13/08/2026 - 20:21
Brasília
Rios contaminados têm coloração e margem afetados pela atuação de garimpo ilegal na região do Surucucu, dentro da Terra Indígena Yanomami, Oeste de Roraima, avistados em sobrevoo da Força Aéra Brasileira para lançamendo de suprimentos.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (13) confirmar prazo de 24 meses para o Congresso aprovar uma lei e regulamentar a participação de indígenas na exploração mineral legal de seu território.

A Corte referendou uma decisão individual do ministro Flávio Dino, que, em fevereiro deste ano, reconheceu a omissão constitucional do Legislativo para tratar da matéria.

A decisão foi motivada por uma ação protocolada pela Coordenação das Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga (PATJAMAAJ) para que o Supremo reconheça a falta de aprovação de uma lei para que os indígenas tenham participação nos resultados do aproveitamento dos recursos hídricos e minerais presentes no território indígena, que está localizado em Rondônia.

A entidade alegou que os cinta larga sofrem constantes ameaças de invasão por garimpeiros e com conflitos violentos relacionados à exploração ilegal de minerais, fatores que provocam a falta de renda e a exclusão econômica dos indígenas.

Ao referendar a decisão de Dino, o plenário também definiu balizas para a exploração mineral, que deverão ser seguidas enquanto o Congresso não editar a lei.

  • A exploração deverá contar com a autorização dos indígenas. 
  • A autorização para mineração não poderá ultrapassar o uso de 1% da Terra Indígena Cinta Larga.
  • Estudos de impacto e planos de manejo sustentável também serão obrigatórios.
  • A fiscalização deverá ser feita pelo Ministério Público Federal (MPF).

Belo Monte

No ano passado, Dino determinou que comunidades indígenas afetadas pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, localizada no Pará, tenham participação nos lucros da usina.

Conforme a liminar, as comunidades deverão receber 100% do valor que é repassado pela concessionária para a União. O ministro também deu prazo de 24 meses para o Congresso aprovar uma lei específica para tratar do assunto. 

Relacionadas
Brasília (DF) 23/04/2024 – Indígenas de várias etnias, que participam do Acampamento Terra Livre 2024, marcham na Esplanada dos Ministérios com o tema #EmergênciaIndígena: Nossos Direitos não se negociam. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Relatório aponta 258 indígenas assassinados e mais violência em 2025
Primeiro Manual de Jornalismo Indígena do Brasil. Foto: Dilvulgação
Jornalistas indígenas lançam manual inédito de comunicação
Edição:
Carolina Pimentel
stf mineração Terra Indígena Cinta Larga
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 07/08/2026 - TSE faz demonstração de como votar na urna eletrônica na Rodoviária de Brasília. Foto: Valter Campanato/ Agência Brasil
Política OEA enviará missão internacional para acompanhar eleições no Brasil
sex, 14/08/2026 - 15:25
Uso contínuo de celular com a cabeça inclinada para baixo pode gerar problemas na cervical.
Educação Na era da IA, inclusão digital deve ser crítica, defende educadora
sex, 14/08/2026 - 15:09
Logo da WTA na rede durante partida de torneio do circuito feminino de tênis profissional em Montreal, no Canadá 28 de julho de 2025 Eric Bolte-Imagn Images
Esportes Grupo de direitos humanos pede à WTA que revogue testes de gênero
sex, 14/08/2026 - 15:00
Brasília – DF – 12/05/2026 – Reunião da Comissão Especial da Câmara sobre o Fim da Escala 6x1 para debater os impactos econômicos da redução da escala de trabalho, sem redução de salário. Participou ministro da Fazenda, Dario Durigan. Foto Lula Marques/Agência Brasil
Economia Durigan rebate críticas de inércia sobre crise do BRB
sex, 14/08/2026 - 15:00
Brasília (DF), 23/12/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que dispõe sobre o reconhecimento, a valorização e a promoção da cultura gospel como manifestação cultural nacional. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Lula diz que só acatará indicação de embaixador dos EUA após eleições
sex, 14/08/2026 - 14:58
Brasília – DF- 21/05/2026 – Senador Davi Alcolumbre durante Sessão do Congresso Nacional para analisar vetos parciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026. Esses vetos impedem municípios inadimplentes com até 65 mil habitantes de firmar convênios e receber recursos federais. Foto: Lula Marques /Agência Brasil.
Política Alcolumbre destrava PEC do fim da 6x1 após conversas com Lula
sex, 14/08/2026 - 14:34
Ver mais seta para baixo