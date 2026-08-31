logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Toffoli suspende propaganda de Renan Santos na internet

Ministro também proíbe candidato de participar de debates
Andre Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 31/08/2026 - 14:52
Brasília
17/06/2026 - Tribunal Superior Eleitoral - TSE . Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), decidiu nesta segunda-feira (31) suspender a propaganda eleitoral do candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) na internet.

Toffoli também determinou a suspensão dos repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o candidato e o proibiu de participar de debates que forem realizados em televisão, rádio e podcasts.

A decisão do ministro terá validade até a decisão final do TSE sobre o caso.

Segundo Toffoli, o partido Missão deixou de informar à Justiça Eleitoral perfis de propaganda do candidato nas redes sociais. 

Na decisão, o ministro pontuou que 16 perfis ligados ao candidato foram informados ao TSE 12 dias após o período de registro de candidatura.

"Em simples consulta ao primeiro deles, que conta com 2,4 milhões de seguidores, constatei que o perfil veicula propaganda eleitoral, atrai recomendações de outros candidatos (que, portanto, igualmente não informaram os endereços à Justiça Eleitoral) e está sendo recomendado por esses candidatos", afirmou o ministro.

No entendimento de Toffoli, os perfis que não foram informados estão em situação irregular.  "Constata-se que ao menos um perfil está em utilização irregular para difusão de conteúdo a milhões de seguidores e com favorecimento pelos algoritmos de recomendação", afirmou.

De acordo com a Lei das Eleições, partidos e candidatos devem informar à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que serão usados na campanha, incluindo blogs e redes sociais.

Após a decisão do TSE, Renan marcou uma coletiva de imprensa para se pronunciar sobre a suspensão da propaganda. A entrevista será às 17h, em São Paulo.

 

Relacionadas
Crianças Sabidas eleições 2026 ep1
Podcast Crianças Sabidas volta para discutir as Eleições Gerais 2026
Eleitores votam no 1º turno em seção eleitoral no Colégio Maria Raythe, na Tijuca, zona norte da cidade.
Eleições 2026: saiba o que é permitido e proibido no dia da votação
Brasília (DF), 26/08/2026 - A Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras (AMNB), promove o ato de lançamento do Manifesto “Mulheres Negras na Política pelo Pacto do Bem Viver
Eleições 2026: mulheres negras divulgam manifesto para candidaturas
Edição:
Valéria Aguiar
eleições 2026 TSE propaganda Renan Santos internet FEFC
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
O novo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, toma posse na sede do TCU
Justiça Bruno Dantas renuncia ao cargo de ministro do TCU
seg, 31/08/2026 - 17:26
Brasília (DF), 02/02/2026 - Os ministros do STF, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, durante a abertura do Ano Judiciário de 2026 do Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Toffoli suspende campanha digital de Grassi à Presidência
seg, 31/08/2026 - 16:59
Lionel Messi durante a final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha 19 de julho de 2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
Esportes Lionel Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina
seg, 31/08/2026 - 16:43
ship loading at Santos port in Sao Paulo, Brazil, seen from above. Porto de Santos. Foto: Erich Sacco/ Adobe Stock
Internacional Brasil aponta tratamento discriminatório em tarifas dos Estados Unidos
seg, 31/08/2026 - 16:28
Brasília (DF) 29/12/2025 - Edifício sede dos Correios. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Orçamento de 2027 terá aporte de R$ 6 bilhões aos Correios
seg, 31/08/2026 - 15:57
Brasília (DF), 02/09/2025 - Estátua da Justiça em frente ao STF. O STF inicia o julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça Brasileiro tem dificuldade em saber seus direitos, aponta pesquisa
seg, 31/08/2026 - 15:24
Ver mais seta para baixo