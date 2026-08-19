logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

TSE debate combate a deepfake nas eleições

Tribunal já estabeleceu regras para uso de Inteligência Artificial
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/08/2026 - 21:38
Brasília
Fraude, golpe, cibercrime, telefone celular- Idec aponta fragilidades na segurança de aplicativos de bancos. Foto: Vadym Drobot/Freepick
© Vadym Drobot/Freepick

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se reuniram nesta terça-feira (18) para discutir o combate à disseminação de deepfakes na campanha eleitoral.

A reunião foi convocada pelo presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, para que os ministros possam definir como será a atuação do tribunal nessa questão. O encontro ocorreu a portas fechadas e não houve declarações oficiais.

A expectativa é que a deliberação sobre o tema seja colocada em prática nas próximas sessões, quando o TSE vai decidir os primeiros casos envolvendo deepfakes na campanha deste ano. A deepfake consiste em usar inteligência artificial para criar ou alterar vídeos, fotos e áudios imitando o rosto e a voz de pessoas reais de forma realista.

O tema veio à tona após o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) usar a simulação de um pronunciamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, durante o evento de lançamento da sua candidatura. 

Regras

Em março deste ano, o TSE aprovou regras sobre utilização de inteligência artificial durante as eleições gerais de outubro. 

As normas valem para candidatos e partidos. Os ministros proibiram que provedores de IA permitam, ainda que solicitado pelos usuários, sugestões de candidatos para votar.

O objetivo é evitar a interferência de algoritmos na livre escolha dos eleitores. Para combater a misoginia digital, o TSE proibiu postagens nas redes sociais com montagens envolvendo candidatas e fotos e vídeos com nudez e pornografia.

A Corte eleitoral também reafirmou que os provedores de internet poderão ser responsabilizados pela Justiça se não retirarem perfis falsos e postagens ilegais de seus usuários.

Eleições

O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Relacionadas
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Defesa diz que Bolsonaro não autorizou uso de vídeo de IA em convenção
Sessão plenária do STF. Ministro Alexandre de Moraes. Foto: Victor Piemonte/STF
Moraes dá 48 horas para Bolsonaro informar se autorizou vídeo com IA
Edição:
Carolina Pimentel
eleições 2026 TSE deepfake IA inteligência artificial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Política Deputado que sofreu AVC na Câmara recebe alta hospitalar
ter, 18/08/2026 - 21:58
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Veja como foi a terça-feira dos candidatos a presidente
ter, 18/08/2026 - 21:39
Fraude, golpe, cibercrime, telefone celular- Idec aponta fragilidades na segurança de aplicativos de bancos. Foto: Vadym Drobot/Freepick
Justiça TSE debate combate a deepfake nas eleições
ter, 18/08/2026 - 21:38
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Mega-Sena acumula para R$ 50 milhões; confira os números sorteados
ter, 18/08/2026 - 21:33
Os convidados poderão acompanhar o evento no plenário e em dois auditórios do TSE. Fachada do TSE
Justiça TSE retoma condenação de vereador por violência política de gênero
ter, 18/08/2026 - 21:09
Brasília (DF) 29/02/2024 Senador, Marcelo Castro, durante coletiva após reunião de líderes do senado onde apresentou a sua proposta do novo Código Eleitoral. - microfones, entrevista, coletiva, jornalistas - Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça Fenaj pede que STF reveja decisão sobre diploma de jornalista
ter, 18/08/2026 - 20:52
Ver mais seta para baixo