logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Urna eletrônica é patrimônio da democracia, diz presidente do TSE

Nunes Marques reafirmou a transparência do sistema de votação
André Richter - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/08/2026 - 20:25
Brasília
Brasília (DF), 07/04/2026 - O ministro Nunes Marques durante sessão do TSE. Foto: Luiz Roberto/TSE
© Luiz Roberto/TSE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, defendeu nesta terça-feira (3) o sistema eletrônico de votação e disse que a urna representa um "patrimônio da democracia brasileira".

As declarações do ministro foram proferidas durante a abertura da sessão do TSE que marcou a volta das sessões presenciais após o recesso de julho.

Nunes Marques conclamou os eleitores a participarem das atividades da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, que contará com demonstrações sobre o uso da urna, palestras, exposições e ações de combate à desinformação contra o processo eleitoral. 

"O objetivo é ampliar o conhecimento da sociedade acerca das diversas etapas do processo eleitoral e reafirmar, por meio da transparência, de informação qualificada e da participação cidadã, a robustez, a audibilidade e permanente evolução tecnológica de um sistema que constitui patrimônio da democracia brasileira", afirmou.

O presidente também reafirmou a transparência do sistema de votação.

"As portas da Justiça Eleitoral permanecem abertas para quem deseja conhecer, acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral. Transparência não é apenas um compromisso desta instituição, é um dos pilares sobre os quais se sustenta a confiança da sociedade nas eleições brasileiras", completou.

Eleições

O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Relacionadas
TSE - Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica
TSE faz semana de ações para mostrar funcionamento da urna eletrônica
Eleições,Eleitores em Filas de Votações no Unieuro e Colegio Lasalle.
Saiba como a urna eletrônica garante a soberania do voto
Brasília (DF), 07/04/2026 - O ministro Nunes Marques durante sessão do TSE. Foto: Luiz Roberto/TSE
TSE terá outra reunião com embaixadores para explicar urna eletrônica
Edição:
Carolina Pimentel
eleições 2026 TSE Urna Eletrônica fake news
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) - 23/07/2026 . Movimento na Estação Brás , após trem pegar fogo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Trabalhadores das linhas 11, 12 e 13 da CPTM entram em greve
seg, 03/08/2026 - 21:26
Bandeira norte-americana tremula sobre navio e contêineres no Porto de Los Angeles, em San Pedro, Califórnia, EUA 13 de maio de 2025 REUTERS/Mike Blake
Internacional Grupo de 25 estados dos EUA contestam tarifas de Trump na Justiça
seg, 03/08/2026 - 21:15
Brasília (DF), 07/04/2026 - O ministro Nunes Marques durante sessão do TSE. Foto: Luiz Roberto/TSE
Justiça Urna eletrônica é patrimônio da democracia, diz presidente do TSE
seg, 03/08/2026 - 20:25
Petropólis 23/05/2025 Casa da Morte se tornará memorial público dedicado à preservação da memória, à valorização da verdade e à promoção dos direitos humanos (Foto: Paula Franco/MDHC)
Direitos Humanos Justiça condena militar por estupro de guerrilheira durante ditadura
seg, 03/08/2026 - 20:16
Brasília - 03/08/2026 - Sarampo em adultos também traz riscos à saúde. Foto Divulgação
Saúde Casos de sarampo sobem para 16 em São Paulo
seg, 03/08/2026 - 20:06
Brasília -Presidente do CNJ Ministro Edson Fachin. Fotos: G. Dettmar/ CNJ
Justiça Fachin vai propor no CNJ regras de conduta para juízes
seg, 03/08/2026 - 19:47
Ver mais seta para baixo