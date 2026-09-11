logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

A pedido de Fachin, Mendonça retira parte de sigilo do caso Master

Fica em segredo apenas material que possa prejudicar diligências
Agência Brasil
Publicado em 11/09/2026 - 08:18
São Paulo
Sessão plenária do STF. Na foto o presidente Edson Fachin. Foto: Gustavo Moreno/STF
© Gustavo Moreno/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, retirou o sigilo de parte das investigações sobre o Banco Master, do qual é relator. Ele tomou a decisão após pedido de Edson Fachin, presidente da Corte.

Com isso, foi suprimido o sigilo de 15 procedimentos sobre o Master e fica agora em segredo apenas o material que possa prejudicar diligências e novos procedimentos.

Assim, os processos são liberados para os demais magistrados, além de se tornarem públicos.

A ordem de Fachin vem após a grave crise que tomou o STF com as decisões tomadas por Mendonça. Inicialmente ele revelou supostas trocas de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Nesta semana, Mendonça afastou Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal e Leandro Almada, diretor de Inteligência Policial.

Na quarta-feira, o ministro Flávio Dino interveio e suspendeu as decisões de Mendonça, restituindo Rodrigues e Almada a seus cargos.

O presidente Edson Fachin decidiu anular tanto as ações de Dino quanto as de Mendonça e determinou para o dia 15 de setembro a análise pelo plenário do processo de Mendonça que envolve Moraes.

Relacionadas
Brasília, DF 02/02/2026 - O presidente do STF, Edson Fachin, participa da sessão de reabertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Em meio à crise, Fachin volta a cancelar sessão plenária no STF
Brasília (DF), 24/02/2026 – Ministro Alexandre de Moraes durante inicio do julgamento no STF dos mandantes do assassinato da ex-vereadora, Marielle Franco. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Fachin decide tirar Moraes da relatoria do inquérito das fake news
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio da AGU. Fachada da Advocacia Geral da União. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Para AGU, decisão de Fachin restaura ordem pública e administrativa
Edição:
Talita Cavalcante
Banco Master Edson Fachin Sigilo stf
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 18/08/2026 - Arte Agenda dos Presidenciáveis. Arte EBC
Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (11)
sex, 11/09/2026 - 08:49
Logo da Agência Brasil
Esportes Flamengo supera Del Valle na altitude pelas quartas da Libertadores
sex, 11/09/2026 - 08:20
Sessão plenária do STF. Na foto o presidente Edson Fachin. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça A pedido de Fachin, Mendonça retira parte de sigilo do caso Master
sex, 11/09/2026 - 08:18
Logo da Agência Brasil
Esportes Brasil vence a terceira e lidera Sul-Americano feminino de vôlei
sex, 11/09/2026 - 08:05
Brasília (DF), 10/09/2026 - O Cine Brasília recebe o 59º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Cultura Festival de Brasília do Cinema Brasileiro começa nesta sexta-feira
sex, 11/09/2026 - 08:00
A September 11, 2001 file photo shows the towers of the World Trade Center pour smoke.
Internacional 11 de setembro: após 25 anos, imagens do atentado ainda chocam o mundo
sex, 11/09/2026 - 07:31
Ver mais seta para baixo