logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

AGU pede que STF reconheça validade do reajuste do Bolsa Família

Benefício foi reajustado em 15% a partir de outubro, para R$ 691
Agência Brasil
Publicado em 18/09/2026 - 18:32
Brasília
12/06/2026 - Brasília - Consumidores enfrentam longas filas nos caixas de um grande mercado atacadista para finalizar suas compras. Diante do cenário de inflação acumulada e da constante alta de preços nos itens básicos de alimentação, a busca por qualquer tipo de desconto ou promoção tornou-se estratégia essencial para aliviar o orçamento das famílias.Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o reconhecimento da legalidade do decreto que permite o reajuste para os benefícios do programa Bolsa Família.

O reajuste foi anunciado nesta quinta-feira (17) pelo governo federal. O benefício pago pelo programa Bolsa Família será reajustado em 15%, a partir de 1° de outubro.

O valor mínimo do benefício ficará em R$ 691. Já o valor médio pago chegará a R$ 777.

A atualização dos valores está prevista na legislação do Bolsa Família e busca preservar o poder de compra das famílias beneficiárias, de acordo com o governo.

Na petição enviada ao Supremo, a AGU sustenta que o reajuste também está de acordo com a legislação eleitoral e não representa benefício novo.

Para o órgão, a Lei nº 14.601/2023 prevê a atualização dos pagamentos por meio de correção monetária. 

"Trata-se, portanto, de providência inserida na execução ordinária e continuada de política pública já existente, em observância ao marco normativo reconhecido por essa Corte como apto a concretizar a ordem injuncional. O decreto representa ato de manutenção e atualização de programa social permanente, e não a criação de vantagem inédita ou excepcional", argumenta a AGU. 

O caso será decidido pelo ministro Gilmar Mendes. 

Relacionadas
Brasília (DF) 10/01/2025 - Inflação oficial do país em 2024 é de 4,83%, acima do limite da meta Percentual é o mais alto desde 2022 (5,79%) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Bolsa Família é reajustado em 15%; medida vale a partir de outubro
29/05/2023 - Brasília - Sessão plenária do STF. 08/03/2023 Ministro André Mendonça durante sessão plenária do STF. Foto: Nelson Jr./SCO/STF
Mendonça rejeita ação contra reajuste do Bolsa Família
Edição:
Denise Griesinger
Bolsa Família Reajuste stf AGU
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 15/09/2026 - Ministro Gilmar Mendes durante sessão do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Gilmar Mendes valida reajuste do Bolsa Família
sex, 18/09/2026 - 19:00
12/06/2026 - Brasília - Consumidores enfrentam longas filas nos caixas de um grande mercado atacadista para finalizar suas compras. Diante do cenário de inflação acumulada e da constante alta de preços nos itens básicos de alimentação, a busca por qualquer tipo de desconto ou promoção tornou-se estratégia essencial para aliviar o orçamento das famílias.Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça AGU pede que STF reconheça validade do reajuste do Bolsa Família
sex, 18/09/2026 - 18:32
São Paulo (SP), 17/09/2026 - Ex-vereador Milton Leite. Foto: Afonso Braga/Arquivo/Rede Câmara
Política Ex-vereador Milton Leite se entrega à polícia após operação contra PCC
sex, 18/09/2026 - 18:29
Brasília (DF), 30/10/2024 - Professora do colégio Galois, Hagda Vasconcelos, fala com alunos sobre dicas de redação para o Enem 2024. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Educação Cartilha reúne orientações para a redação do Enem 2026
sex, 18/09/2026 - 18:09
Eleitores do Rio de Janeiro votam para presidente no segundo turno no maior colégio eleitoral da capital, Expo Mag, na Cidade Nova, região central da cidade
Geral Aposentado ou pensionista que votar não precisará fazer Prova de Vida
sex, 18/09/2026 - 17:16
Tenistas Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski. Foto: Luiz Doro/TenisBrasil
Esportes Naná e Victória caem, mas Luisa Stefani vai às semifinais do SP Open
sex, 18/09/2026 - 16:52
Ver mais seta para baixo